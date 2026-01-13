Camera AI ở Hà Nội sẽ phạt nguội hành vi vứt rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè

Ngày 13/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết từ ngày 13/12/2025, Công an Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng hệ thống 1.873 camera AI, được bố trí, lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm. Đây là các khu vực có nguy cơ cao phát sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Theo cảnh sát, với hệ thống mới này, tổng số camera đang được các Trung tâm chỉ huy, điều hành cấp công an thành phố vận hành là khoảng 3.000 camera; ngoài ra còn có hệ thống camera tại các trung tâm giám sát của công an phường, xã.

Lực lượng CSGT triển khai, lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera AI được lắp tại các nút giao trọng điểm ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho hay, cảnh sát không chỉ vận hành hệ thống camera AI để phạt nguội trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, mà công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng để phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định.

Ngoài ra, thông qua camera AI, cảnh sát còn xử lý, xử phạt với các vi phạm vệ sinh môi trường như thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước…

"Theo đó, tất cả các hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI, tùy theo tính chất hành vi, địa điểm diễn ra vi phạm và thẩm quyền xử phạt, hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển đến Phòng CSGT Hà Nội, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc công an phường, xã để xem xét xác minh.

Nếu đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo, mời người vi phạm đến làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và các văn bản liên quan; trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói thêm.