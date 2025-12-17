Nút giao "cánh bướm" trên đoạn cao tốc vượt tiến độ 6 tháng

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 120km, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Dự án được chia thành 3 phần, trong đó UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư 31,5km, phần còn lại do Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Trong ảnh là điểm đầu cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột kết nối vào quốc lộ 1 đoạn qua phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Nút giao hình “cánh bướm” giữa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với tuyến Vân Phong - Nha Trang (thuộc cao tốc Bắc - Nam) đã được xây dựng hoàn thành.

Đại diện nhà thầu cho biết đây là nút giao lớn nhất trên đoạn tuyến, với kiến trúc hiện đại, ấn tượng.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến nay 20km do Tập đoàn Sơn Hải thi công đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch. Đối với 11,5km còn lại của các nhà thầu khác dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026.

Theo ông Hòa, sau thông xe kỹ thuật, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông trước khi cho phương tiện lưu thông. Thời gian dự kiến thông xe chính thức vào tháng 2/2026.

Công nhân đổ bê tông gia cố lề, thực hiện công đoạn cuối để hoàn thiện mặt đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Sơn vạch kẻ đường bằng máy chuyên dụng trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Hệ thống kênh thoát nước và tường chống ồn cao hơn 3m chạy dọc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua phường Ninh Hòa.

Đại diện nhà thầu cho biết tường chống ồn được đặt tại các khu dân cư đông đúc, giúp giảm tiếng ồn từ phương tiện giao thông.

Công nhân thi công mương thoát nước dọc dải phân cách tại khu vực đường cong, giúp mặt đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột luôn khô ráo khi trời mưa.

Dải phân cách đúc liền, cao hơn 1m trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giúp giảm chói cho các phương tiện lưu thông ngược chiều.

Trên đoạn 20km sắp thông xe kỹ thuật có 12 cầu và 13 hầm chui dân sinh đều đã được xây dựng hoàn thành.

Một đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã hoàn thiện 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, cho phép vận tốc 60-100km/h khi đi vào khai thác.

Điểm đầu cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nằm tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (chấm đỏ) (Ảnh: Google Maps).