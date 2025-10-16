Hoàn thành 20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào cuối năm

Ngày 16/10, ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết hầu hết các gói thầu thi công 31,5km tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đều đạt, vượt tiến độ đề ra. Riêng 20km đầu tuyến vượt hơn 2,4% so với kế hoạch và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Theo ông Hòa, từ tháng 5 đến nay, trên công trường cao tốc thường xuyên có mưa ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để khắc phục khó khăn do thời tiết, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ khi trời tạnh ráo, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đáp ứng tiến độ, đảm bảo hoàn thành 20km đầu tuyến trong năm 2025 theo kế hoạch.

Phần lớn đoạn đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được thảm nhựa (Ảnh: Trung Thi).

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nút giao, cầu bắc qua sông, suối, thảm nhựa mặt đường đang được thi công, dần hoàn thiện.

Ông Vũ Hữu Khoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết tại đoạn đầu tuyến có 9 cây cầu do đơn vị này thi công. Đến nay, 8 cây cầu đã hoàn thành, riêng cầu Sông Cái dự kiến hoàn thành trong tháng 11, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng.

Dải phân cách cứng được thi công ngay tại tuyến cao tốc bằng công nghệ đúc tại chỗ (Ảnh: Trung Thi).

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 120km, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Dự án được chia thành 3 phần, trong đó UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư 31,5km, phần còn lại do Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Nhiều cầu vượt nút giao, sông, suối trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được xây dựng cơ bản hoàn thành (Ảnh: Trung Thi).

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ góp phần kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.