Từ 2026, thí sinh dưới 15 điểm thi tốt nghiệp không được vào đại học

Đây là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) mới được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, áp dụng từ năm 2026.

Theo quy định, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Như vậy, từ kỳ tuyển sinh 2026, những thí sinh có tổng điểm dưới 15/30 sẽ không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học, trừ đối tượng được đặc cách tốt nghiệp và ưu tiên xét tuyển.

Bên cạnh mức sàn chung 15 điểm, Quy chế quy định ngưỡng đầu vào riêng đối với các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật.

Theo đó, hằng năm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên. Đối với các ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định mức sàn. Với lĩnh vực pháp luật, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp xác định ngưỡng đầu vào.

Với phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức kết hợp, thí sinh vào ngành Sư phạm và Luật phải đáp ứng một trong các điều kiện: học lực lớp 12 xếp loại giỏi và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp đạt từ 18 điểm trở lên.

Riêng các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, thí sinh cần học lực khá và tổng điểm 3 môn đạt từ 16,5 điểm trở lên.

Đối với lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, ngưỡng yêu cầu cao hơn. Thí sinh phải có học lực giỏi lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp từ 20 điểm trở lên.

Các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng được áp dụng mức thấp hơn, tổng điểm 3 môn chỉ cần 16,5 điểm trở lên.