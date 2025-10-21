Cận cảnh khu "đất vàng" ven sông Sài Gòn dừng dự án nhà ở để làm công viên

Thường trực Thành ủy TPHCM vừa quyết định dừng triển khai dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, một khu "đất vàng" rộng hơn 31ha tại trung tâm thành phố. Thay vào đó, khu đất này sẽ được ưu tiên phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, công viên và mở rộng hạ tầng giao thông.

Thông tin này được Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang công bố tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TPHCM. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong quy hoạch sử dụng đất tại một trong những vị trí đắc địa nhất thành phố.

Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội tọa lạc tại quận 4 cũ, với một mặt giáp sông Sài Gòn và mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành. Vị trí này chỉ cách trung tâm TPHCM một cây cầu Khánh Hội, được mệnh danh là khu "đất vàng" hiếm hoi còn sót lại.

Với diện tích hơn 31ha, khu đất này từng do một đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Hiện trạng chủ yếu là các công trình nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, cùng một số hộ dân tận dụng các con hẻm làm bến bãi giữ xe, trả khách.

Trước đây, TPHCM từng có chủ trương di dời cảng và chuyển đổi công năng khu đất sang dự án nhà ở. Năm 2017, một doanh nghiệp đã được chấp thuận triển khai dự án nhà ở gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, trường học và trạm y tế. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý và các dự án liên quan, dự án này đã "đắp chiếu" gần 10 năm.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều công ty, nhà xưởng đã di dời để trả mặt bằng, để lại những khu đất quây rào kín mít, bên trong cỏ mọc um tùm.

Với quyết định mới, khu đất này sẽ được sử dụng để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, gắn liền với Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) - nơi ghi dấu sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Phần còn lại sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không còn phát triển nhà ở.

Khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường huyết mạch nối khu Nam với trung tâm TPHCM, nhưng nhiều năm qua vẫn là điểm ùn tắc nghiêm trọng. Việc mở rộng tuyến đường này kết hợp với phát triển không gian công cộng được kỳ vọng sẽ giải quyết phần nào vấn đề giao thông và tạo thêm mảng xanh cho thành phố.

Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM, là một cụm di tích kiến trúc lịch sử quan trọng, gắn liền với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911. Việc mở rộng không gian văn hóa tại đây sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích.