Người Cần Thơ đội mưa, lội nước về nhà trong ngày triều cường vượt báo động

Trong 2 ngày 8-9/10, triều cường dâng cao từ 2,12m, vượt 12cm so báo động 3 khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu, một số đoạn như đường Cách mạng tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa dẫn vào khu vực chợ Bình Thủy nước cao đến pô xe khiến nhiều phương tiện chết máy (Ảnh: CTV).

Ghi nhận vào tối 9/10, nhiều xe chết máy khi đi qua đoạn đường Cách mạng tháng 8 bị ngập nước. Anh Trung Phạm (phường Ninh Kiều) cho biết, có khoảng 10 xe máy phải dắt bộ lên lề để tình nguyện viên sửa xe, so với hôm trước, triều cường hôm nay dâng sớm và cao hơn (Ảnh: CTV).

Lúc 18h tại một số tuyến đường ở Bến Ninh Kiều như đường Ngô Quyền, Hải Thượng Lãn Ông, Hai Bà Trưng... bị ngập nước (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ảnh hưởng triều cường và mưa nên các cửa hàng vắng khách, một số tiệm đóng cửa sớm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Một cửa hàng bán loa phải kê cao vật dụng để tránh bị ướt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, ngày 8/10, triều cường dâng cao khiến ngôi nhà của gia đình bà Trần Ngọc Thụy (71 tuổi, trú phường Bình Thuỷ) bị ngập sâu, nước dâng cao đến bụng khiến việc đi lại sinh hoạt khó khăn.

"Nước ngập kéo dài khoảng 2 tiếng mới rút, tranh thủ nước gần cạn thì xịt nước dội rửa cho sạch bùn. Nền nhà tôi thấp, năm nào cũng bị ngập như thế này hết nhưng mực nước năm nay tôi thấy cao hơn", bà Thuỵ nói (Ảnh: CTV).

Triều cường gây ngập khiến việc đi lại của người dân Cần Thơ càng chật vật vào giờ tan tầm (Ảnh: CTV).

Nước từ sông Hậu tràn vào khu vực Bến Ninh Kiều (Ảnh: CTV).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ, đây chưa phải là đợt triều cường cao nhất trong năm ở địa phương. Đỉnh triều có thể xuất hiện vào cuối tháng 10 và giữa tháng 11, ở mức từ 2,20m đến 2,30m, vượt báo động 3 từ 20 đến 30cm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để chống ngập, bảo vệ vùng lõi Cần Thơ, TP đã xây hệ thống kè, đê bao, cống, âu thuyền với tổng vốn 9.200 tỷ đồng, bảo vệ 2.700ha trung tâm cùng hơn 420.000 dân. Dự án chống ngập mới cho 2.800ha tại quận Bình Thủy và Ninh Kiều cũ, vốn 4.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026 (Ảnh: CTV)