Tổng Bí thư: Xây dựng Thổ Châu trở thành đặc khu biển đảo xanh - mạnh - bền vững

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Thổ Châu (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN).

Chiều 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo Quân khu 9, cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đặc khu Thổ Châu thuộc tỉnh An Giang gồm 8 hòn đảo, có tổng diện tích tự nhiên 13,98km2, cách đặc khu Phú Quốc khoảng 110km, cách Trung tâm hành chính tỉnh khoảng 220km; có vị trí chiến lược trọng yếu, là vùng biển đảo phên dậu tiền tiêu phía cực Tây - Nam của Tổ quốc.

Sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7), Đảng bộ đặc khu Thổ Châu có 7 chi bộ trực thuộc với 121 đảng viên; đặc khu đi vào vận hành tổ chức bộ máy đúng theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Thổ Châu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,26% (2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo), tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm gần 97%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đặc khu Thổ Châu vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như thiếu nguồn nhân lực; điều kiện, vị trí địa lý mang tính “đặc hữu” của vùng biển đảo tiền tiêu, quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội, hay phương tiện kết nối giao thông trực tiếp với đất liền, nguồn điện, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những khó khăn mà nhân dân trên đảo phải đối mặt với nhiều thách thức, nắng cháy, gió dữ, sóng bạc quanh năm, thiếu điện, nước ngọt, trường học, bệnh xá. Nhưng tất cả nhân dân và các cán bộ, chiến sỹ là người dũng cảm, ngày đêm bám biển, bám đảo, lặng thầm gánh phần gian khó để Tổ quốc bình yên và phát triển.

Tổng Bí thư cho rằng đặc khu Thổ Châu vừa mới thành lập, đảo dân ít, sóng to, gió lớn, giao thông nối các đảo còn khó khăn nhưng chính nơi này lại là điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc.

Thổ Châu có rừng xanh nguyên sơ, có hệ sinh thái trù phú, có ngư trường giàu trữ lượng, có cảnh sắc thanh khiết. Và quan trọng hơn hết, Thổ Châu là dấu mốc thiêng liêng của Tổ quốc, là bức tường chắn gió cho bình yên đất mẹ Việt Nam thân yêu.

Ở nơi đây, chủ quyền quốc gia là hơi thở, nhịp sống của bà con, nhất là của bà con ngư dân, là vùng tài nguyên thiên nhiên phong phú biển cả, đất trời, là văn hóa của sông nước, biển cả.

Điều quý nhất cần khẳng định là Thổ Châu có sự đoàn kết, gắn kết giữa chính quyền với nhân dân, dân tin cán bộ, cán bộ vì dân. Những điều tiếp theo là Thổ Châu sở hữu hệ sinh thái nguyên sơ với 80-90% thảm xanh, biển sạch. Không gian ngư trường rộng lớn, trữ lượng cao, hải lưu ổn định; cảnh quan biển, đảo đặc sắc phù hợp du lịch sinh thái.

Khí hậu có 7 tháng nắng thuận lợi phát triển năng lượng tái tạo. Diện tích đất bằng có thể hình thành các khu dân cư ổn định.

"Thổ Châu không chỉ mang lợi ích kinh tế mà trước hết là giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng. Chúng ta quyết tâm phấn đấu đưa đặc khu Thổ Châu trở thành vùng biển đảo kiêu hãnh, bền vững, trụ cột, phát triển của Việt Nam, với tinh thần "Mũi tàu hướng ra biển lớn; giữ biển, giữ dân, giữ bình yên Tổ quốc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định để phát triển bền vững Thổ Châu, đời sống nhân dân tốt hơn, tỉnh An Giang cần phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để xây dựng Quy hoạch phát triển bền vững Đặc khu Thổ Châu gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tập trung hỗ trợ đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông khác; hoàn thiện dự án nguồn nước, nghiên cứu khả thi nguồn cung điện, viễn thông (có thể ngầm hóa đường biển kết nối từ bờ đặc khu Phú Quốc).

Phát triển dân cư là một nội dung chiến lược, lâu dài, của phát triển bền vững biển, đảo. Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng đặc khu Thổ Châu ổn định bộ máy, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp trật tự nghề cá bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái; nghiên cứu xây dựng khu sản xuất - dịch vụ thu mua, chế biến thủy sản quy mô lớn; tuyệt đối không để tái diễn nuôi tự phát, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nghiên cứu thu hút đầu tư trong phạm vi thẩm quyền, chú trọng nghiên cứu nuôi biển công nghệ cao, hậu cần nghề cá hiện đại; du lịch sinh thái - biển đảo, du lịch tâm linh, nhất là nghiên cứu Khu tưởng niệm hơn 500 đồng bào và chiến sỹ đã khuất.

“Chúng ta phải chăm lo cho Thổ Châu từ những điều căn bản, thiết yếu nhất: y tế đủ đầy, giáo dục vững vàng, văn hóa phong phú - để mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ, mỗi đứa trẻ nơi đảo xa không còn thiệt thòi, mà được hưởng trọn vẹn quyền phát triển như bất kỳ người Việt Nam nào trên đất liền, để có được những thế hệ "nơi tiền tiêu, nơi rẽ sóng vươn khơi" của Tổ quốc”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung củng cố thế trận phòng thủ biển - đảo; nghiên cứu khả thi xây dựng cảng hàng không lưỡng dụng, nghiên cứu khả thi nâng cấp 2 cảng cá lưỡng dụng phục vụ hậu cần nghề cá; xây dựng Thổ Châu trở thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ Tây Nam.

Củng cố thế trận phòng thủ liên hoàn với 3 điểm tựa tam giác chiến lược: Phú Quốc - Hòn Khoai - Thổ Chu; bảo đảm 3 vùng chiến lược: Vùng ven bờ chiến lược, vùng tam giác chuyển tiếp chiến lược và vùng tiền tiêu chiến lược; đầu tư trang thiết bị hệ thống radar, phòng thủ, cứu hộ và cơ sở hậu cần hải quân phù hợp; kiểm soát chặt chẽ cư trú, đất đai, tuyệt đối không để bao chiếm đất quốc phòng phá vỡ cấu trúc phát triển bền vững.

Tổng Bí thư lưu ý phát triển bền vững là mục tiêu, là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đặc khu Thổ Châu; phải tạo ra và giữ vững sự cân bằng kinh tế - xã hội với môi trường; phát triển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát triển hài hòa thiên nhiên - xã hội - con người, đặt phúc lợi nhân dân là trung tâm.

Đây chính là lúc Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ và nhân dân đặc khu Thổ Châu cùng tiến thẳng về phía trước với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", người dân là trung tâm, quyết tâm xây dựng Thổ Châu thành bàn đạp để phát triển, để vươn khơi, là thành trì bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư mong muốn toàn thể Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ và nhân dân đặc khu Thổ Châu chung một lòng dựng xây một Thổ Châu mới, kinh tế vững vàng, sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố, an ninh bền vững, một Thổ Châu tương lai mà mỗi người dân cả nước đều muốn đặt chân tới, để tự hào, để tin yêu, để cảm nhận hơi thở của Tổ quốc nơi cuối trời Tây Nam; để nơi đây trở thành một đặc khu biển đảo xanh - mạnh - bền vững.

Nhân chuyến thăm, làm việc tại Thổ Châu, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Thổ Châu; tặng quà cho 2 đơn vị: Trung đoàn 152 và Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tặng quà cho Đảng ủy, chính quyền đặc khu Thổ Châu, Trung đoàn 152 và Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất và các Anh hùng liệt sỹ tại đền Thổ Châu.