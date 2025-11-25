Những ký ức hào hùng của 12 ngày đêm Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"

Sáng nay (25/11), Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng hòa bình” nhân dịp kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2025).

Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu và đông đảo người dân, khách tham quan đã thực hiện nghi lễ dâng hương trang nghiêm tại Đài tưởng niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ yêu nước đã anh dũng hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò.

Ngay sau đó, đoàn đại biểu di chuyển tới không gian trưng bày “Khát vọng hòa bình” để tham quan và nghe thuyết trình, giới thiệu về các tư liệu, hiện vật.

Trưng bày “Khát vọng hòa bình” không chỉ phản ánh những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra mà còn khắc họa tinh thần dũng cảm, sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng để tạo nên thế trận chiến tranh Nhân dân vững chắc, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972

Trưng bày “Khát vọng hòa bình” với ba nội dung: Ký ức rực lửa; Làn sóng phản chiến; Vì một bầu trời xanh.

Nội dung “Ký ức rực lửa” trưng bày rõ nét thời điểm cuối tháng 12/1972, mặt đất và bầu trời miền Bắc Việt Nam rung chuyển bởi các cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ trong Chiến dịch Linebacker II (từ ngày 18 đến 29/12/1972).

Nội dung “Làn sóng phản chiến” là các hoạt động phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, yêu cầu hòa bình đã diễn ra ngay trong lòng nước Mỹ.

Trong khi đó, nội dung “Vì một bầu trời xanh” trưng bày hình ảnh sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký ngày 27/1/1973, các phi công Mỹ được trao trả về nước.

Sự kiện còn có sự góp mặt của đông đảo người nước ngoài, nhà báo, nhiếp ảnh gia có tình cảm đặc biệt và yêu mến Việt Nam. Trong số đó, có người từng tham gia tuần hành phản đối chiến tranh và ném bom phá hoại miền Bắc Việt Nam khi còn là sinh viên.

Hoạt cảnh diễn trong Lễ khai mạc tái hiện những nỗ lực của các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai khi khắc phục hậu quả tàn khốc sau trận ném bom rải thảm của máy bay Mỹ đánh phá bệnh viện ngày 22/12/1972.

Giáo sư Đỗ Doãn Đại - Giám đốc bệnh viện Bạch Mai ngày đó - đã có những quyết định dứt khoát để cứu tính mạng của những y, bác sỹ và những bệnh nhân đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Ông Nguyễn Văn Trung, tự vệ của nhà máy cơ khí Mai Động không giấu khỏi xúc động khi chứng kiến hoạt cảnh được tái hiện lại.

“Chiến tranh khốc liệt mang đến những năm tháng gian khổ, mất mát và đau thương nhưng sự đồng lòng chiến đấu của cả dân tộc mang lại hòa bình, độc lập. Lịch sử cần được nhắc lại thường xuyên để lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc. Tôi như được sống lại những năm tháng hào hùng đó khi tham dự buổi trưng bày chuyên đề của Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò”, ông Nguyễn Văn Trung chia sẻ.

Gia đình của Giáo sư, bác sĩ Đỗ Doãn Đại bên cạnh những kỷ vật cũ của nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Đó là chiếc áo kaki được ông sử dụng năm 1972, chiếc máy đo huyết áp, ống nghe ông sử dụng và khám bệnh cho người dân và các nạn nhân sau những trận ném bom của máy bay Mỹ tại Hà Nội.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn (Tiểu đội trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) có mặt tại Nhà tù Hỏa Lò trong buổi trưng bày. Ông đã chỉ huy Tiểu đoàn lập công xuất sắc, là một trong những đơn vị bắn rơi nhiều B-52 nhất (4 chiếc), góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 12/1972.

“Tôi đến đây và nhìn thấy rõ khát vọng hòa bình. Tôi là người đã trải qua ba cuộc chiến tranh, chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới. Đi qua nhiều nhà tù, tận mắt chứng kiến và thấm thía bao mất mát, hi sinh. Tôi từng bế, ôm hơn 20 đồng đội hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, và không ít lần rơi vào những hoàn cảnh đau thương như thế. Nhưng ý chí và quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam chưa bao giờ khuất phục. Khát vọng hòa bình không chỉ của nhân dân, mà còn cháy bỏng trong những người trực tiếp cầm súng chiến đấu", ông chia sẻ.

Trưng bày cũng giới thiệu về làn sóng phản đối chiến tranh của Nhân dân yêu chuộng hòa bình và một số binh lính Mỹ. Tất cả đều thể hiện một khát vọng chung: chấm dứt chiến tranh, hòa bình cho Việt Nam.

Trưng bày được giới thiệu đến du khách từ ngày 25/11 đến hết ngày 20/12 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội.