Những đám tang lạnh lẽo giữa vùng lũ chưa kịp rút ở vùng lũ Phú Yên

Nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) trong nhiều ngày qua. Nhiều người dân bị chết vì mưa lũ vẫn chưa được tổ chức đám tang do khu vực này vẫn còn nước ngập.

Ông Nguyễn Văn Đi (77 tuổi) chết do đói và khát trong trận lũ lịch sử vừa qua. Đến trưa nay, gia đình vẫn chưa có quan tài để làm tang lễ cho ông.

Nước mắt miền Trung sau lũ dữ (Video: Cao Bách).

Đến trưa 22/11, nước lũ vẫn bao vây thôn Phú Hữu, nhiều nhà cửa của người dân vẫn còn chìm trong biển nước.

Bà Trần Thị Luận (72 tuổi) khóc nức nở khi trở về căn nhà sau hai ngày đi tránh lũ ở nhà hàng xóm.

“Cả ngày hôm đó nước lên nhanh lắm, không nghĩ đến bây giờ tôi vẫn còn sống để đứng ở đây. Trận lũ này, cả đời tôi cũng chưa dám nghĩ tới”, bà Trần Thị Luận (72 tuổi) nghẹn ngào.

Hai chiếc quan tài đặt phía trước nhà của ông Nguyễn Văn Hấn, cả bố và mẹ của ông đã mất do nước lũ.

Đám tang của đôi vợ chồng già diễn ra trong lặng lẽ, tĩnh mịch giữa biển nước mênh mông.

“Thương và lo cho ba mẹ nhiều lắm, nhưng nước lớn, không có cách nào để vào đưa ba mẹ đi. Đợi khi nước rút, về nhà thì tôi đã không còn ba mẹ nữa rồi”, ông Hấn kể.

Bà Lương Thị Hiền khóc nức nở khi hay tin cha chết do lũ. Căn nhà của bà cũng bị nước lũ nhấn chìm hai ngày qua.

"Tối hôm đó, vợ chồng tôi chỉ biết cầu trời khấn phật sao cho nước đừng lên nữa, nước mà lên nữa thì cả nhà tôi chết hết", bà Hiền nức nở.

Chiếc xe chở quan tài lặng lẽ đi vào trong con hẻm nhỏ, đặt xuống nhà của người dân mất do mưa lũ.

Xã Hoà Thịnh là một trong những khu vực thấp nhất, chịu thiệt hại nặng nề do cơn lũ gây ra.

Hàng nghìn căn nhà bị nước lũ nhấn chìm, đồ đạc, tài sản người dân trôi khắp nơi.

“Cả đời tích góp được vài đồng bạc, sắm cái này, cái kia trong nhà. Giờ thì mất hết rồi, còn đâu nữa”, một người dân than thở.

Căn nhà của vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Trâm (thôn Phú Hữu) là nơi trú ngụ trong những ngày lũ của gần 80 người dân.

“Cả đời tôi chưa chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp đến vậy. Nhà xây cao nên gọi hàng xóm đến ở. Ai tôi cũng giúp, cứu được người nào hay người đó”, chị Trâm nói.

Không chỉ nhà cửa bị nhấn chìm, những đàn trâu, đàn bò là tài sản lớn nhất của người dân cũng bị nước lũ cuốn đi.

Sau cơn lũ, người dân xã Hoà Thịnh vẫn đang loay hoay tìm cách khắc phục hậu quả, tìm những thứ còn xót lại trong đống hỗn độn.

Hiện, tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin có 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương.

Tổng thiệt hại sơ bộ tại tỉnh Đắk Lắk là gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).