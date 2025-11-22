Vụ tài xế và ô tô tải bị lũ cuốn: Tìm thấy thi thể nạn nhân

Tối 22/11, lãnh đạo UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng và các đơn vị hỗ trợ đã tìm thấy thi thể tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân là anh N.V.T. (SN 1977, trú tại tỉnh Quảng Trị), được tìm thấy vào khoảng 17h10 cùng ngày, ở khu vực hồ thủy điện thuộc địa bàn xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn khá xa về phía hạ nguồn.

Ô tô tải thời điểm bị lũ cuốn (Ảnh: Nghĩa Đức).

Cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục theo quy định để bàn giao thi thể tài xế cho gia đình lo hậu sự. Các đơn vị thiện nguyện cũng sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể người xấu số về nhà.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 12h15 ngày 17/11, tài xế N.V.T. điều khiển ô tô tải biển số 75H-007.xx đi qua ngầm tràn bị ngập 0,3-0,6m ở xã La Lay.

Do nước lũ chảy xiết, khi ô tô tải đi đến giữa ngầm tràn thì bị nghiêng phần đầu, không thể di chuyển thêm nên tài xế trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Chiếc xe được trục vớt, đưa lên bờ vào trưa 19/11 (Ảnh: Nghĩa Đức).

Lực lượng chức năng chưa kịp tiếp cận, chiếc xe bị dòng nước lũ làm lật ngang rồi cuốn trôi về phía hạ nguồn, tài xế mất tích.

Chiều 18/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện quần, thắt lưng và chìa khóa xe được xác định là của tài xế, trôi dạt vào bờ suối thuộc xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn khoảng 5km. Chiếc xe bị lũ cuốn được trục vớt, đưa lên bờ trưa 19/11 trong tình trạng hư hỏng nặng.