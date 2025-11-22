Lâm Đồng yêu cầu các công ty thủy điện hạ mực nước hồ để phòng lũ

Ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị các thủy điện trên sông Đồng Nai vận hành thoát nước trên lưu vực và tạo dung tích phòng lũ cho hạ du.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa từ 5mm đến 15mm, có nơi trên 40mm. Cơ quan này cảnh báo lũ quét, sạt lở sẽ tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng, ngập sâu khi thủy điện xả lũ (Ảnh: Minh Hậu).

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi diễn biến vùng áp thấp ngoài khơi Philippines. Dự báo, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão số 15 trên biển Đông những ngày tới.

Trong khi đó, lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai chưa thoát hết. Đặc biệt, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương vẫn ở mức cao; các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai đang đầy và không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du trước nguy cơ mưa lũ.

Để tăng cường thoát nước cho lưu vực, tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình, giảm lũ cho hạ du, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi; Đại Ninh; Trung Nam; Đồng Nai 5 - TKV, Đồng Nai thực hiện vận hành xả điều tiết các hồ thủy điện với tổng lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng nước về hồ. Việc này nhằm tăng cường thoát nước cho lưu vực và hạ dần mực nước hồ, tạo thêm dung tích phòng lũ.

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Các công ty thủy điện cần vận hành xả hồ Đơn Dương dưới 400m3/s; hồ Đại Ninh dưới 600m3/s; hồ Đồng Nai 2 dưới 700m3/s; hồ Đồng Nai 3 dưới 800m3/s; hồ Đồng Nai 5 xả về hạ du lớn hơn 10% lưu lượng nước đến hồ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương tổ chức thông báo cho người dân về kế hoạch xả điều tiết của hồ thủy điện để nâng cao cảnh giác, ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp các hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân Lâm Đồng bị thiệt hại. Theo thống kê, toàn tỉnh có 5 người tử vong, 1 người bị thương do mưa lũ; 2.184 hộ dân bị ảnh hưởng; hơn 4.000ha cây trồng bị hư hỏng; thiệt hại kinh tế ước hơn 1.000 tỷ đồng.