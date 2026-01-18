Những bộ trưởng nào sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới?

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức diễn ra. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 500 người, dự kiến có 80-90 Ủy viên Trung ương.

Trong đó, số đại biểu được phân bổ cho Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ là 15 người (3%).

Những ngày qua, các bộ ngành đã đồng loạt tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri để thống nhất nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Nhiều bộ trưởng được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong số các bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời đều thuộc lực lượng vũ trang. Đó là Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học Quân sự, có 2 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương (XII, XIII) và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Đại tướng Phan Văn Giang giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2021.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên. Ông là Cử nhân Luật, An ninh, có nhiều năm công tác và gắn bó với lực lượng công an nhân dân.

Ông Lương Tam Quang giữ cương vị Bộ trưởng Công an và được thăng hàm Đại tướng từ năm 2024.

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (Ảnh: Phạm Thắng).

Một Bí thư Trung ương Đảng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới là Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, cũng đồng thời đang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở Huế. Ông là Tiến sĩ Luật và Thạc sĩ Luật quốc tế, ngoại giao. Ông Trung đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 10/2025.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ảnh: Phạm Thắng).

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri của Bộ Nội vụ mới đây, 100% cử tri cũng thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị. Bộ trưởng Nội vụ là Ủy viên Trung ương khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đánh giá, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là cán bộ được đào tạo bài bản qua quá trình công tác. Ông trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trước khi trở thành người đứng đầu những tỉnh, thành lớn, tạo dấu ấn với việc phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và nâng cao vị thế của các địa phương...

Khi về đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nội vụ, ông bắt nhịp rất nhanh với các công tác của Bộ trên đà vận hành, thực hiện những nhiệm vụ căn cơ, cốt lõi về hệ thống quản trị, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và các vấn đề quản lý Nhà nước khác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Phạm Thắng).

Tại Hội nghị lấy ý kiến, cử tri Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cũng đồng thuận tuyệt đối trong việc giới thiệu Tư lệnh ngành Giáo dục, Y tế ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cả Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đều đang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê ở Hải Phòng, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn. Ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ năm 2021 đến nay.

Nữ Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở Hải Dương, nay là TP Hải Phòng. Bà là Thạc sĩ Kinh tế và từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau trong hệ thống chính trị ở cả Trung ương và địa phương. Bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Y tế từ năm 2022.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Hồng Phong).

Cũng hoàn thành công tác giới thiệu nhân sự ứng cử vào Quốc hội khóa mới, Bộ Công Thương đã giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng, tham gia ứng cử.

Ông Hùng sinh năm 1973, quê ở Hưng Yên, từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trước khi được điều động về Bộ Công Thương giữ chức Quyền Bộ trưởng vào cuối năm 2025.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đang là đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Trong bộ máy Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu ứng cử vào Quốc hội khóa mới.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông có 2 khóa tham gia Trung ương (XII - dự khuyết và XIII) và 2 khóa là đại biểu Quốc hội (XIV, XV).

Ông Thắng là Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ, giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính từ năm 2024.

Tư lệnh ngành Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng và đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường từ cuối năm 2025.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026 - sớm hơn 3 tháng so với thông lệ.