Ford Bronco bản Trung Quốc xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Việt Nam

Dữ liệu từ Cục Sở hữu Trí tuệ cho thấy Ford Việt Nam đã được cấp phép bảo hộ bản quyền kiểu dáng công nghiệp một mẫu SUV lạ. Theo nhận định của giới chuyên gia trong ngành, dựa vào hình ảnh thiết kế và một số bộ phận ngoại thất như mặt ca-lăng, đây chính là Ford Bronco.

Ford Bronco được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, chiếc Ford Bronco được đăng ký là phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc, được phát triển bởi liên doanh JMC - Ford. Ngoài thiết kế, khác biệt lớn nằm ở cấu hình vận hành và hệ thống khung gầm.

Cụ thể, Ford Bronco bán tại Trung Quốc sử dụng nền tảng unibody, không phải body-on-frame như xe tại Mỹ. Tên gọi đầy đủ của dòng xe này tại đất nước tỷ dân là Bronco New Energy, ám chỉ cấu hình sử dụng năng lượng mới, chia làm hai tùy chọn: thuần điện (BEV) hoặc xe điện mở rộng phạm vi (EREV).

Ford Bronco New Energy dài 5.025mm, rộng 1.960mm, cao 1.825mm, đi kèm chiều dài cơ sở đạt 2.950mm. Những thông số này lớn hơn mẫu Bronco Sport tại Mỹ và nhỉnh hơn dòng Everest đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Ford).

Với phiên bản BEV, xe được trang bị hai mô-tơ điện đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), sản sinh tổng công suất 445 mã lực. Bộ pin đi kèm là loại Blade của BYD, có dung lượng 105,4kWh, đem lại phạm vi hoạt động lên tới 650km/lần sạc đầy, theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Biến thể EREV được trang bị mô-tơ điện kết hợp với máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5L đem lại tổng công suất 416 mã lực. Trong đó, động cơ xăng hoạt động như một máy phát điện, không có khả năng truyền động, cho tầm vận hành kết hợp lên tới 1.220km (xăng và điện) với bộ pin có dung lượng 43,7kWh.

Thiết kế của xe hầm hố với phong cách địa hình. Phần đầu xe góc cạnh, kết hợp với mặt ca-lăng đóng kín tạo thêm nét hiện đại (Ảnh: Ford).

Do được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc, nội thất của Ford Bronco New Energy cũng theo đuổi phong cách tối giản và hiện đại, tương tự nhiều dòng xe được sản xuất tại đất nước tỷ dân.

Điểm nhấn của khoang cabin là màn hình giải trí 15,6 inch có độ phân giải 2,5K, xử lý dữ liệu bằng chip Qualcomm Snapdragon 8255. Ngoài ra, mẫu xe này còn gây ấn tượng với hệ thống hiển thị kính lái AR-HUD lên đến 70 inch.

Xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS), thực hiện dựa trên hệ thống LiDAR gồm hơn 30 cảm biến và camera.

Một số tiện nghi đáng nhắc đến trên Ford Bronco New Energy gồm có: hệ thống âm thanh 21 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, tủ lạnh 7,5 lít… (Ảnh: Ford).

Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng thành công không có nghĩa Ford Bronco New Energy sẽ sớm được đưa về Việt Nam, nhưng cũng để ngỏ cơ hội này. Thực tế, Territory cũng từng là sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc, được sản xuất bởi liên doanh JMC – Ford với tên gọi Equator Sport.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang có xu hướng điện hóa mạnh mẽ và Ford cũng dần có sự hiện diện với mẫu Mustang Mach-E, hoàn toàn có thể kỳ vọng Bronco New Energy sẽ được đưa về nước ta. Tuy nhiên, giá bán có thể không thấp.

Năm 2021, từng có một doanh nghiệp tư nhân chào bán Ford Bronco First Edition nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với giá bán 3,3 tỷ đồng. Tại Trung Quốc, dòng Bronco New Energy có giá khởi điểm từ 229.800 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 860 triệu đồng.