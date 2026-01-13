Giới thiệu Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 13/1, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và nhất trí 100% giới thiệu Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết được đại diện cử tri cơ quan Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh dự, mà trước hết là trách nhiệm chính trị với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung và cử tri thủ đô nói riêng.

Ông Ngọc hứa nếu được cử tri giới thiệu và trở thành đại biểu Quốc hội, ông sẽ quan tâm sâu sát, tập trung lãnh đạo để hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội của thủ đô, xây dựng và hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, giải quyết căn cơ những "điểm nghẽn" lâu nay gây bức xúc trong nhân dân, cản trở sự phát triển, lãng phí nguồn lực xã hội…

"Dù trong bất cứ cương vị nào, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm, làm hiệu quả, làm đến cùng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiên phong, mẫu mực", ông Ngọc nói.

Cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội đã bày tỏ sự nhất trí rất cao đối với danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, tiểu sử cá nhân ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Nguyễn Trọng Đông và ý kiến phát biểu liên quan,

Kết quả kiểm phiếu, 100% cử tri có mặt đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII.

Cũng trong sáng nay, hội nghị ban lãnh đạo mở rộng cơ quan Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.