Thông qua danh sách 122 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở TƯ

Sáng 13/1, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương, thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến nội dung về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tại hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Ngoài tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức công tác tại cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri dự hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các nhân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Các ý kiến cũng đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp thiết thực của những nhân sự được giới thiệu trong thực tiễn công tác.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm với kết quả 100% cử tri thống nhất thông qua danh sách 122 nhân sự thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 500 người, trong đó 217 đại biểu ở các cơ quan Trung ương và 283 đại biểu địa phương.

Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 145 đại biểu (29%).