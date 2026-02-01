Vé số trúng giải nhất bị rách, người phụ nữ ở TPHCM vẫn được nhận thưởng

Ngày 1/2, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ đại lý vé số T.L. (phường Long Bình, TPHCM) cho biết, vừa qua, một phụ nữ mang tờ vé số bị rách đến đại lý đề nghị đổi thưởng.

Tờ vé số thuộc đài Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27/1, có 5 số cuối 04227, trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Tờ vé số bị rách của người phụ nữ ở TPHCM được đổi thưởng (Ảnh: Đại lý vé số T.L).

Theo chủ đại lý, tờ vé chỉ bị rách nhẹ ở mép trên, dãy số trúng thưởng vẫn còn nguyên vẹn.

“Khi mang vé đến đổi thưởng, người phụ nữ cho biết đã tự xé vì nghĩ không trúng. Sau khi lĩnh thưởng người phụ nữ bày tỏ vui mừng và cảm ơn đại lý. Suốt nhiều năm buôn bán, đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải”, chủ đại lý vé số T.L. kể lại.

Sau khi liên hệ với công ty xổ số và được chấp thuận, đại lý đã tiến hành đổi thưởng cho vị khách nói trên.