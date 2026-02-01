Tây Ninh cho thông quan nông sản trong khi chờ hướng dẫn Nghi định 46

Ngày 1/2, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản gửi Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Hải quan khu vực XVII, thống nhất chủ trương cho phép thông quan các mặt hàng nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, tránh tình trạng ùn ứ nông sản và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, địa phương thống nhất cho phép thông quan các mặt hàng nông sản trong thời gian chờ hướng dẫn chuyển tiếp, sửa đổi Nghị định 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1 của Chính phủ.

Xe chở khoai mì được thông quan tại cửa khẩu ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiêm túc triển khai, bảo đảm không để xảy ra tiêu cực. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, Nghị định 46 quy định các mặt hàng rau, củ, quả tươi thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương pháp thông thường, gồm kiểm tra hồ sơ, thực trạng hàng hóa và lấy mẫu kiểm nghiệm, với thời gian chờ kết quả từ 7 đến 15 ngày.

Tuy nhiên, đối với các mặt hàng nông sản nguyên liệu tươi như khoai mì, lúa, mía, trái cây… việc kiểm nghiệm kéo dài được đánh giá là không phù hợp, dễ gây hư hỏng hàng hóa và phát sinh thiệt hại lớn.

Do chưa có hướng dẫn chuyển tiếp cụ thể, từ đêm 29/1, nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là khoai mì củ và khoai mì lát, không thể thông quan tại hàng loạt cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dẫn đến ùn ứ.

Tính đến 17h ngày 31/1, tại Cửa khẩu Chàng Riệc có 29 tờ khai với 166 xe hàng được thông quan, tổng sản lượng đạt 11.641 tấn khoai mì các loại.

Tại Cửa khẩu Xa Mát, có 6 tờ khai tương ứng 56 xe khoai mì, sản lượng khoảng 3.200 tấn. Riêng tại Cửa khẩu Bình Hiệp, lực lượng chức năng giải quyết 2 lô lúa với 14 xe, tổng khối lượng 350 tấn.