Nhiều tuyến đường ở TPHCM lại biến thành sông sau mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở phường Thủ Đức, phường Linh Xuân (TPHCM) ngập sâu, một số điểm nước ngập gần đến yên xe máy.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực chợ Thủ Đức, mưa lớn làm nhiều tuyến đường như: Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Trương Văn Ngư,... chìm trong biển nước.

Mỗi lần ô tô chạy qua, nước tạo thành sóng đẩy vào nhà dân hai bên đường.

Anh Quang Huy (SN 1990, người dân khu vực chợ Thủ Đức) cho biết, gia đình anh đã quen cảnh sống chung với ngập sau mỗi trận mưa lớn. "Khu vực này hễ mưa lớn lại ngập, hôm nay mưa kéo dài nên nước ngập lênh láng. Nước tràn vào hàng quán ảnh hưởng việc buôn bán của gia đình tôi", anh Huy thở dài.

Đa phần các hộ dân sống quanh chợ Thủ Đức đều chuẩn bị ván chắn nước từ trước mùa mưa, nhưng nước vẫn tràn vào nhà sau những trận mưa lớn.

Nước cuồn cuộn từ hẻm 153 đổ xuống đường Võ Văn Ngân khiến nhiều người đi đường khiếp vía, không dám đi vào con hẻm này.

Mưa ngập khiến rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Một cán bộ phường Linh Xuân đội mưa, hỗ trợ người dân thu gom rác thải trên đường Dương Văn Cam.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường số 9, phường Linh Xuân. Người dân tại đây cho biết, khu vực này trũng thấp nên thường xuyên xảy ra ngập mỗi khi mưa lớn.

Nhiều người phải đẩy xe lên vỉa hè, không dám đi qua khu vực nước ngập, một số người quay đầu vì sợ xe chết máy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc 19h, quan sát ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, vùng mây dông phát triển, gây mưa dông kèm sét tại phường Vũng Tàu, xã Cần Giờ, Phước Hải, Hồ Tràm. Ngoài ra, mây dông ở khu vực Đồng Tháp – Tây Ninh di chuyển theo hướng Tây Tây Nam – Đông Đông Bắc, tiến về TPHCM.

Trong 3 giờ sau đó, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-40mm, có nơi trên 50mm.