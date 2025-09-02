Người dân TPHCM đội mưa xem pháo hoa

Tối 2/9, cơn mưa lớn xuất hiện tại trung tâm TPHCM trước giờ diễn ra màn bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, người dân đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều cùng ngày. Nhiều người chọn chỗ đẹp, trải bạt ngồi sẵn tại đoạn đầu phố hướng ra sông Sài Gòn.

Cơn mưa không ngăn được người dân tập trung ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem pháo hoa (Ảnh: Ngọc Tân).

Đến 19h50, cơn mưa lớn ập xuống khiến đám đông chờ xem pháo hoa phải di chuyển. Nhiều người trú tạm tại các mái hiên dọc 2 bên đường Nguyễn Huệ.

Ngồi trên ban công một quán cà phê bên đường, Anh Nhung, nữ sinh đến từ phường Phước Long (quận 9 cũ, TPHCM), cho biết, cô cùng 2 người bạn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều để chờ ngắm pháo hoa. Do lo ngại trời mưa, họ quyết định tìm quán cà phê có ban công thay vì chờ đợi ngoài trời.

Mặc dù trời mưa, ban tổ chức vẫn quyết định tiếp tục chương trình bắn pháo hoa như dự kiến. Đúng 21h, loạt pháo hoa tỏa sáng phía trên hầm vượt sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Anh Nhung ngồi chờ xem pháo hoa tại quán cà phê bên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại Công viên Bãi Sau Vũng Tàu, một trong 4 điểm bắn pháo hoa của TPHCM dịp Quốc khánh, trời cũng có mưa lớn từ 18h. Dù vậy, nhiều người dân vẫn đội mưa, chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật Ánh Sao Độc Lập tại quảng trường tháp Tam Thắng (đường Thùy Vân, phường Tam Thắng).

Do thời tiết bất lợi, chương trình nghệ thuật tại điểm cầu này phải tạm lùi giờ bắt đầu. Đến 20h, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Đến 21h, loạt pháo hoa đầu tiên tỏa sáng ở Công viên Bãi Sau Vũng Tàu khiến người xem reo hò.

Người dân đội mưa đợi xem chương trình nghệ thuật ở Vũng Tàu (Ảnh: Phước Tuần).

Theo ghi nhận của phóng viên tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), trời cũng đổ mưa lớn trước thời điểm bắn pháo hoa. Nhiều người có mặt từ sớm trên các tuyến đường Hòa Bình, Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm… phải chạy vào hàng quán trú mưa. Đến 20h30, mưa tại khu vực vẫn còn nặng hạt.

Đại diện Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, trước tình trạng mưa lớn, ban tổ chức vẫn thực hiện màn bắn pháo hoa tầm thấp. “Khách ở trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đầm Sen có mái che, có thể yên tâm xem bắn pháo hoa”, vị này nói.

Đến 21h, dưới cơn mưa nặng hạt, những tràng pháo hoa tầm thấp được bắn lên từ Công viên Văn hóa Đầm Sen. Nhiều người mặc áo mưa, dừng xe trên vỉa hè các tuyến đường quanh khu vực để theo dõi màn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh.

“Nhà tôi cách Đầm Sen không xa. Thấy mưa lớn, tôi cứ nghĩ sẽ không bắn pháo hoa. Đến 21h, nghe tiếng nổ, tôi liền chở vợ con ra đây xem”, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Bình Thới) chia sẻ.

Người dân TPHCM mặc áo mưa, dừng xe trên vỉa hè các tuyến đường quanh khu vực Công viên Văn hóa Đầm Sen để theo dõi màn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh (Ảnh: An Huy).

Tại Công viên Thành phố mới Bình Dương, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ), hàng ngàn người đổ về đây để xem ca nhạc và bắn pháo hoa tầm cao. Tham dự chương trình có Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, cùng lãnh đạo sở, ngành…

Chương trình ca nhạc diễn ra theo đúng dự kiến. Tuy nhiên, đến 20h20 trời bắt đầu đổ mưa. Nhiều người dân vẫn đội mưa xem ca nhạc và màn bắn pháo hoa lúc 21h10.

Chương trình ca nhạc chào mừng Quốc khánh ở Công viên Thành phố mới Bình Dương (Ảnh: Phạm Diện).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 19h, vùng mây dông phát triển, gây mưa dông kèm sét tại phường Vũng Tàu, xã Cần Giờ, Phước Hải, Hồ Tràm. Ngoài ra, mây dông ở khu vực Đồng Tháp - Tây Ninh di chuyển theo hướng Tây Tây Nam - Đông Đông Bắc, tiến về TPHCM.

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-40mm, có nơi trên 50mm.