Nhà vườn như ngồi trên lửa, nhưng quyết không bán tháo hoa Tết ở TPHCM

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, hoa kiểng từ nhiều địa phương tập trung về TPHCM, bày bán dọc các tuyến đường khu trung tâm và tại các công viên. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều tiểu thương, ngay cả khi vào cao điểm mua sắm Tết, người mua vẫn khá thưa thớt, không nhộn nhịp như mọi năm.

Không để bị ép giá

Từ ngày 20 tháng Chạp, ông Lâm Sơn (51 tuổi, quê Cà Mau) chở hơn 500 chậu hoa kiểng gồm; quất, mai, hoa giấy, vạn thọ, cúc… từ Vĩnh Long lên TPHCM, thuê vỉa hè gần vòng xoay Công trường Dân Chủ để bày bán.

Thế nhưng, sau 5 ngày dựng sạp, ông Lâm Sơn chỉ bán được lác đác vài cặp chậu hoa cúc. Số quất, mai và các loại khác chưa có người hỏi mua. Người đàn ông cho biết vốn liếng tích cóp suốt một năm đều dồn vào lứa hoa này nên rất lo lắng, không biết ngày cận Tết có kịp bán để thu hồi vốn hay không.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Sơn cho hay, năm nay ông giữ nguyên giá như năm trước. Cụ thể, cúc mâm xôi giá 500.000 đồng/cặp; vạn thọ 300.000 đồng/cặp; tắc 120.000 đồng/cây; hoa giấy tùy loại dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Ông Sơn đang kê lại những chậu hoa cúc mâm xôi giá 500.000 đồng/cặp (Ảnh: An Huy).

Theo ông Sơn, sức mua năm nay yếu hơn hẳn. Những khách có tâm lý ủng hộ nhà vườn thường mua sớm. Trong khi đó, khá đông người chờ đến ngày 28-29 Tết mới đi mua với tâm lý chờ giảm giá để có được hoa kiểng rẻ hơn.

“Sau nhiều năm buôn bán, tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi mong muốn thị trường ổn định, khách hàng ổn định, nên năm nay niêm yết một mức giá từ đầu đến cuối. Nếu bán không hết, tôi mang hoa tặng nhà thờ, trường học, trụ sở UBND để làm đẹp chứ không bán tháo”, ông Lâm Sơn nói.

Theo ông Sơn, nếu bán rẻ vào phút cuối sẽ tạo cho khách hàng tâm lý chờ đợi, ép giá cho những năm sau. “Muốn thị trường ổn định thì nông dân phải tự cứu mình, không thể chờ người khác giải cứu mãi”, ông Sơn bày tỏ.

Ông Lâm Sơn cũng đề xuất các nhà vườn nên liên kết, hình thành một dạng như hiệp hội bán hoa Tết để thống nhất giá bán. Theo ông, khi có sự đồng thuận, thị trường sẽ tránh được tình trạng được mùa mất giá, mạnh ai nấy bán.

Ông Sơn cho rằng sức mua năm nay giảm khoảng 30% so với cùng kỳ. Kinh tế vẫn còn khó khăn khiến người dân ưu tiên chi tiêu cho mặt hàng thiết yếu, còn hoa kiểng chưng Tết bị cắt giảm đáng kể. Trong khi đó, nguồn hoa từ nhiều tỉnh vẫn đổ về TPHCM khiến tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Như ngồi trên lửa

Tại góc đường Cách Mạng Tháng 8 - Hòa Hưng (phường Hòa Hưng), ông Trung (56 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng đưa nhiều chậu mai đủ kích cỡ lên bày bán trên vỉa hè. Sau 4 ngày trưng bày, ông vẫn chưa bán được chậu mai nào.

Ông Trung cho biết, để có khoảng 10m2 mặt bằng tại khu vực trung tâm TPHCM, ông phải đăng ký thuê hơn 2 tháng trước với giá 6 triệu đồng. Ngoài các chậu mai nhỏ, ông trưng bày 4 chậu mai lớn, nhiều nụ, dáng đẹp, giá 30 triệu đồng/chậu.

Bên cạnh bán đứt, ông cũng nhận cho thuê mai chưng Tết với giá khoảng 10 triệu đồng/chậu. “Tình hình mua mai năm nay chậm hơn. Có thể do kinh tế khó khăn nên người dân chờ sát Tết mới đi chọn chậu kiểng ưng ý với mức giá phù hợp”, ông nói.

Ông Trung bên cạnh chậu mai với giá 30 triệu đồng (Ảnh: An Huy).

Người đàn ông chia sẻ, để có những chậu mai đẹp, nhà vườn phải mất nhiều tháng chăm sóc, tạo dáng, canh nụ. Ông hy vọng người dân có điều kiện sẽ mua sớm để vừa chọn được mai đẹp, vừa giúp nhà vườn sớm thu hồi vốn.

“Ai cũng mong có cái Tết sung túc, ấm áp. Người mua sớm sẽ có cây kiểng đẹp chưng trong nhà, nhà vườn cũng nhẹ gánh chi phí, cả hai bên đều vui hơn”, ông Trung bày tỏ.

Tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), ngày 25 tháng Chạp, nhiều nhà vườn đã vận chuyển hàng trăm chậu quất, cúc, đào… từ miền Tây và miền Bắc vào bày bán. Dù lượng hàng phong phú, khách đến hỏi mua vẫn khá thưa thớt.

Ông Nguyễn Duy Hưng cho biết, vừa đưa hơn 200 chậu quất từ Hưng Yên vào TPHCM. Để có những chậu quất chín vàng, trái đều, ông phải chăm sóc cả năm. Tuy nhiên, sau 3 ngày bày bán, mỗi ngày ông chỉ bán được vài chậu với giá khoảng 1,5 triệu đồng/chậu.

Ông Hưng đang tưới nước những chậu quất giá 1,5 triệu đồng (Ảnh: An Huy).

Theo ông Hưng, bão lũ tại miền Trung khiến một số vùng trồng hoa bị ảnh hưởng, sản lượng giảm. Bên cạnh đó, năm nay Tết đến muộn, có trường hợp hoa nở sớm khiến nhà vườn gặp thêm áp lực.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc các tuyến đường Bắc Hải, Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng), Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa), cùng khu vực Công viên Gia Định, Công viên Hoàng Văn Thụ… nhiều điểm bán hoa dựng lều, tập kết hàng từ ngày 25 tháng Chạp. Tuy nhiên, lượng khách đến mua trong ngày vẫn lác đác.

Nhiều nhà vườn cho biết họ như “ngồi trên đống lửa” khi sức mua giảm rõ rệt so với mọi năm, trong khi giá hoa kiểng năm nay không tăng so với cùng kỳ.