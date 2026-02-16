Ukraine đề xuất “tối hậu thư”, nêu kế hoạch 3 bước chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Kế hoạch 3 bước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/2 đã vạch ra 3 bước quan trọng mà ông tin rằng có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Tổng thống Trump nên hành động độc lập với Moscow. Ưu tiên hàng đầu nên là cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh vững chắc.

“Ông ấy phải đưa ra cho chúng tôi những đảm bảo an ninh mạnh mẽ, mà không cần đối thoại với (Tổng thống Nga Vladimir) Putin. Bởi vì đây là những đảm bảo an ninh của Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói.

Bước thứ hai là thực hiện kế hoạch tái thiết Ukraine, điều mà Tổng thống Zelensky gọi là điều kiện cần thiết để đưa cuộc sống hòa bình trở lại.

“Hãy trao cho chúng tôi gói tái thiết Ukraine. Đó sẽ là bước thứ hai. Chúng tôi sẽ cải tạo, và điều đó có nghĩa là hòa bình sẽ đến”, ông nói thêm.

Bước tiếp theo liên quan đến việc trực tiếp yêu cầu Moscow ngừng các cuộc tấn công.

“(Ông Trump) nên gọi điện cho ông Putin và nói: Ông phải dừng lại ở giới tuyến hiện tại. Chúng ta phải đóng băng xung đột ngay bây giờ, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau 3 bên ở cấp lãnh đạo, và chúng ta sẽ tìm cách kết thúc cuộc chiến này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Đề xuất “tối hậu thư”

Tổng thống Ukraine cũng đề xuất “tối hậu thư” với Nga trong trường hợp Moscow không đáp ứng các điều kiện do Mỹ đưa ra.

Theo Tổng thống Zelensky, nếu Nga từ chối đáp ứng các điều kiện, Mỹ nên tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và áp đặt những biện pháp hạn chế chưa từng có đối với Moscow, bao gồm việc phong tỏa hoàn toàn ngành năng lượng của Nga.

"Nếu Tổng thống Putin nói “không”, Tổng thống Trump phải cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần để bảo vệ và duy trì sức mạnh. Ông ấy có thể áp đặt lệnh trừng phạt đối với toàn bộ nguồn năng lượng của Nga, toàn bộ năng lượng hạt nhân", ông Zelensky đề xuất.

Ông cũng kêu gọi các đối tác phương Tây gây áp lực cá nhân lên giới tinh hoa Nga, bao gồm việc trục xuất người thân của họ đang sinh sống hoặc học tập tại các nước phương Tây.

Tổng thống Zelensky trước đó nhận định việc châu Âu thiếu lập trường thống nhất về chấm dứt xung đột chỉ có lợi cho Nga.

Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ, vì sự thỏa hiệp lớn nhất mà Kiev đưa ra là sẵn sàng đàm phán, với điều kiện có những đảm bảo an ninh vững chắc.

Phát biểu sau Hội nghị An ninh Munich tuần trước, ông Zelensky nhấn mạnh việc bảo vệ không phận Ukraine là chủ đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Điều quan trọng nhất là sẽ có các gói hỗ trợ mới cho Ukraine. Trọng tâm chính là tên lửa phòng không, để phòng vệ trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu suốt mùa đông vừa qua”, ông Zelensky nêu rõ.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Ukraine kỳ vọng việc thực hiện nhanh chóng các thỏa thuận này, vì tăng cường phòng không là “nhu cầu thiết yếu hàng ngày”.

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử với điều kiện có lệnh ngừng bắn hai tháng

Bình luận được đưa ra sau khi báo Financial Times của Anh dẫn nguồn thạo tin ngày 11/2 cho biết, Tổng thống Zelensky có thể sẽ công bố kế hoạch bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình với Nga vào ngày 24/2 tới, đúng dịp tròn 4 năm kể từ khi xung đột nổ ra.

Tổng thống Zelensky tuyên bố việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ sẽ không mang lại hòa bình.

Ông Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không đồng ý với việc thành lập khu kinh tế tự do ở Donbass (gồm vùng Lugansk và Donetsk) hoặc rút quân khỏi khu vực này, vì động thái này sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn về hành động quân sự mới của Nga.

Trong khi đó, Nga đang yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc tỉnh Donetsk mà Moscow đang kiểm soát.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass, miền Đông của Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng.