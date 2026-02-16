Washington phản hồi thông tin Mỹ rút khỏi NATO

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi không rời khỏi NATO. Chúng tôi có thể điều chuyển vài nghìn binh sĩ từ nước này sang nước khác, nhưng điều này vẫn luôn như vậy", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Slovakia hôm 15/2, khi được hỏi về vị thế của Mỹ trong khối NATO giữa lúc xuất hiện thông tin về việc giảm quân số Mỹ đóng tại châu Âu.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ không coi ảnh hưởng lớn hơn của các nước châu Âu trong NATO là điều tiêu cực và muốn coi châu Âu là đối tác chứ không phải là cấp dưới.

"Chúng tôi không yêu cầu châu Âu trở thành chư hầu của Mỹ. Chúng tôi muốn là đối tác của châu Âu. Chúng tôi muốn làm việc với châu Âu. Chúng tôi muốn làm việc với các đồng minh của mình. Chúng tôi muốn hợp tác với châu Âu", ông Rubio nhấn mạnh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đầu tuần trước cho biết sẽ cần thời gian để giảm số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân tại châu Âu. Theo ông Rutte, Washington muốn "xoay trục nhiều hơn về phía châu Á”.

Năm 2025, Lầu Năm Góc đã điều động lại một lữ đoàn thuộc Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ từ Romania về căn cứ chính ở bang Kentucky.

Cuối năm 2025, Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách quốc phòng, trong đó quy định Lầu Năm Góc không được giảm số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở châu Âu xuống dưới 76.000 người trong thời gian hơn 45 ngày.

Tổng thống Donald Trump từng dọa rút Mỹ khỏi NATO trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và trong quá trình tranh cử đã tuyên bố rằng ông sẽ khuyến khích Nga tấn công các nước NATO không chi trả “phần công bằng” cho quốc phòng.

Ông Trump đã kêu gọi các quốc gia NATO phân bổ 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% trước đây.

Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, theo kế hoạch mà chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo tới một số nước châu Âu, Mỹ sẽ loại bỏ khoảng 200 vị trí tại các cơ quan NATO chịu trách nhiệm giám sát và lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tình báo của liên minh.

Trong số các cơ quan bị ảnh hưởng có Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO đặt tại Anh và Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh ở Brussels.

Trong khi đó, theo một trong các nguồn tin, khoảng 400 nhân sự Mỹ đang làm việc tại các cơ quan sẽ bị cắt giảm, đồng nghĩa với việc tổng số người Mỹ tại các cơ quan NATO này sẽ giảm khoảng một nửa.

Các nguồn tin không nêu rõ lý do vì sao Mỹ quyết định cắt giảm số lượng nhân sự dành cho các vai trò trong NATO, nhưng động thái này phù hợp với ý định đã được chính quyền Tổng thống Trump công khai, đó là chuyển thêm nguồn lực sang Tây Bán cầu.

Những thay đổi này là khá nhỏ so với tổng quy mô lực lượng quân đội Mỹ đang đóng tại châu Âu, và không nhất thiết báo hiệu một sự rút lui rộng lớn hơn của Mỹ khỏi lục địa này. Có khoảng 80.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, gần một nửa trong số đó ở Đức.

Tuy nhiên, các động thái này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng sự lo lắng của châu Âu về tương lai liên minh khi kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch làm dấy lên viễn cảnh chưa từng có về xung đột lãnh thổ ngay trong nội bộ NATO.

Đầu tháng 12/2025, các quan chức Lầu Năm Góc nói với các nhà ngoại giao rằng Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO từ tình báo đến tên lửa trước năm 2027, một mốc thời gian mà các quan chức châu Âu cho là không thực tế.

Một tài liệu an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ được công bố ngay sau đó kêu gọi dành nhiều nguồn lực quân sự hơn cho Tây Bán cầu, đặt ra câu hỏi liệu châu Âu có còn là ưu tiên của Mỹ hay không.