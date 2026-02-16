Bên trong khoa cấp cứu những ngày cuối năm

Chiều tối những ngày cận Tết Nguyên đán, sảnh khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TPHCM) liên tục có người vào cấp cứu. Trái với nhịp sống chậm những ngày cuối năm, không khí làm việc bên trong khoa vẫn tấp nập.

Một người đàn ông được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi gặp tai nạn lao động. "Bố tôi ngã từ giàn giáo xuống, độ cao khoảng 1,6m. Ông được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh. Tết nhất đến nơi rồi, chỉ mong bố tôi không sao", con trai ông chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vì kết quả chụp CT cho thấy dấu hiệu xuất huyết não, bác sĩ ở khoa Ngoại thần kinh đã nhanh chóng có mặt để hội chẩn. Rất may mắn, tình trạng không quá nghiêm trọng nên người đàn ông được đưa vào khâu vết thương rồi chuyển điều trị nội trú.

Trong lúc đó, ê-kíp đang tiếp nhận một trường hợp được chuyển lên từ Bệnh viện Quân y 4 (tỉnh Bình Dương cũ). Nằm tại vị trí cửa ngõ TPHCM, sát với địa phận Bình Dương, Đồng Nai cũ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cũng là nơi tiếp nhận nhiều ca bệnh khó từ tuyến dưới chuyển lên.

Theo con vào viện cấp cứu, chị Hòa (ngụ phường Bình An, TPHCM) không kìm được những giọt nước mắt lo lắng. Con trai chị đột ngột ngất xỉu và được nhà trường chuyển vào Bệnh viện Quân y 4. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy cậu bé có chấn thương đầu, kết quả xét nghiệm cho thấy em bị nhiễm trùng máu, viêm phổi nên đã chuyển điều trị lên tuyến trên.

Theo bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 100-120 ca cấp cứu. So với trước đây, con số này tăng khoảng 20-25%. Không chỉ tăng về số lượng, bệnh viện còn ghi nhận tình trạng bệnh nặng đổ về nhiều hơn trước, đặc biệt là các trường hợp chấn thương nặng, đột quỵ, nhồi máu cơ tim...

Sự gia tăng này có thể đến từ các nguyên nhân gồm bệnh viện mới được Nhà nước đầu tư khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn. Bệnh viện cũng có các thiết bị chẩn đoán và can thiệp, làm chủ nhiều kỹ thuật để xử lý tốt các ca bệnh khó, tạo niềm tin cho người dân.

Bên cạnh đó, bệnh viện nằm tại khu vực giao thoa nhiều tuyến giao thông huyết mạch và các khu công nghiệp, khiến đơn vị này trở thành điểm tiếp nhận chính cho các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc đặt trạm vệ tinh của Trung tâm 115 ngay trong khuôn viên bệnh viện giúp điều phối và đưa nhiều ca cấp cứu ngoại viện về đây hơn. Theo bác sĩ Phước, điều này cũng giúp việc trao đổi thông tin giữa hiện trường và bệnh viện thông suốt, để bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và thiết bị trước khi bệnh nhân đến cấp cứu.

Bên trong khu vực dành cho các ca nghiêm trọng, các bác sĩ đang túc trực theo dõi sát sao một người phụ nữ mắc suy gan nhiều năm, vừa đột ngột ngất xỉu tại nhà. Không gian này được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, sẵn sàng vận hành tức thì cho những tình huống sinh tử.

Trong trường hợp khẩn cấp, khoa Cấp cứu có thể kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn viện. Chỉ cần nhấn nút, bác sĩ từ các chuyên khoa sẽ nhanh chóng tập trung tại phòng cấp cứu hoặc phòng mổ để hỗ trợ.

Trong trường hợp ca bệnh quá khó, bệnh viện có thể mời các chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện tuyến trên về trực tiếp phẫu thuật hoặc hội chẩn ngay tại viện thay vì chuyển viện, đảm bảo an toàn và điều trị tối đa cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Phước, trong dịp Tết, bệnh viện vẫn duy trì chế độ trực như ngày thường với 4 bác sĩ chính và 6-7 điều dưỡng. Trong trường hợp xảy ra thảm họa, cấp cứu với số bệnh nhân lớn, bệnh viện cũng có kế hoạch điều động nhân sự đang có mặt tại TPHCM để hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất.