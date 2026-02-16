Nguyện ước năm mới của nữ công nhân phải vay thêm 5 triệu đồng tiêu Tết

Gia đình chị Thúy thuê một phòng trọ hẹp, tuềnh toàng, cũ kỹ gần khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Nhiều năm làm công nhân trong nhà máy điện tử, mức lương của nữ công nhân chỉ vỏn vẹn 7-8 triệu đồng/tháng. Thêm cả tăng ca, chị mới có thể nhận về 10 triệu đồng.

"Bao nhiêu năm nay, công ty vẫn giữ nguyên mức thưởng là 1 tháng lương cơ bản. Với 6 triệu đồng này, thêm tiền tích lũy gia đình tôi dành dụm được 10 triệu đồng, nhưng chắc không đủ Tết nội ở Phú Thọ và Tết ngoại ở Thanh Hóa", chị Thúy kể.

Chị Thúy mong thu nhập cải thiện hơn trong năm mới (Ảnh: Hoa Lê).

Nữ công nhân nhìn vào điện thoại tiết lộ mới vay thêm 5 triệu đồng để chi tiêu dịp Tết đỡ phải căn ke. Chồng chị làm bốc vác ở bến xe đến khuya nhưng thu nhập cũng không cao.

Cùng với nuôi 2 con ăn học dưới Hà Nội, anh chị kiếm được bao nhiêu đã tiêu hết bấy nhiêu. Với dịp Tết này, 4 người trong gia đình đã mất 400.000 đồng đi xe khách về quê nội ở Phú Thọ.

Mùng 2 Tết, cả nhà lại chuẩn bị đồ đạc, bắt xe về quê Thanh Hóa với chặng đường hàng trăm cây số. "Để về quê, chúng tôi đã tiêu tốn gần 1 triệu đồng. Số tiền kia co kéo mãi vẫn không đủ cho mấy ngày Tết", chị Thúy thở dài.

Trong năm mới, chị mong mỏi có sức khỏe thật tốt. Mức lương tối thiểu cho công nhân cũng được tăng lên để đời sống những người lao động như chị được cải thiện hơn.

Dãy nhà trọ của công nhân (Ảnh: Hoa Lê).

12 năm làm công nhân dưới Hà Nội, chị Trần Thúy Lan (ở Tuyên Quang) vẫn muốn gắn bó với một công ty điện tử trong khu công nghiệp. Mức lương của chị đạt 11 triệu đồng/tháng.

So với các ngành nghề khác mức này không cao, nhưng chị Lan cho biết vẫn còn khá hơn nếu làm việc tại quê nhà bởi lương tối thiểu vùng thấp. Vì vậy dù phải đi thuê trọ, xa nhà, xa con, chị vẫn cố gắng bền bỉ "cày cuốc".

Chị Lan mong có sức khỏe tốt hơn để có thể làm việc bền bỉ (Ảnh: Hoa Lê).

Năm qua, chị Lan mừng thầm vì đơn hàng của công ty đều đặn. Người lao động được đi làm, tăng ca để có nguồn thu nhập ổn định. Chính vì vậy, Tết năm vừa qua chị nhận về mức thưởng Tết 10 triệu đồng, giúp gia đình có cái Tết đủ đầy hơn.

Nữ công nhân tiết lộ trừ chi phí thuê trọ, ăn uống dưới thủ đô. Chị chỉ tiết kiệm được số tiền nhỏ gửi về quê để nuôi con ăn học.

Trong guồng quay công việc của năm mới, chị Lan cũng chỉ mong có thêm sức khỏe để có thể tiếp tục làm việc.

Chiều mùng 6 Tết, chị sẽ lại chuẩn bị đồ đạc, mang theo ít đồ ăn, chiếc bánh chưng vượt quãng đường hơn 100km bằng xe máy xuống thủ đô để chuẩn bị cho những ngày làm việc của năm mới. Sau kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm, nữ công nhân sẵn sàng tiếp tục công việc trong nhà máy đã nhiều năm gắn bó.