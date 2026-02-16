Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho các phạm nhân đang thi hành án tại đây.

Trong hội trường đã trang trí chậu quất, cây đào, mâm cơm ngày Tết có thịt kho, bánh chưng, dưa hành... khiến những người đang trả án cảm nhận cái Tết đoàn viên, ấm áp gần hơn bao giờ hết.

Các phạm nhân tham dự bữa cơm tất niên tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Đây là lần đầu tiên phạm nhân Nguyễn Đình Giáp (SN 1994, trú phường Thành Vinh, Nghệ An) đón Tết xa nhà, lại ở trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

Chàng đầu bếp này đã tự đẩy mình vào chốn lao tù bằng một cách khiến bản thân cậu cũng không thể ngờ được. Giáp đã đồng ý cho tôi chia sẻ câu chuyện của cậu, hi vọng rằng những trải nghiệm không mong muốn của mình có thể níu chân được một ai đó trước cám dỗ và sa ngã.

Nam phạm nhân khiến bạn tù khóc nghẹn vì bài hát về mẹ ngày giáp Tết (Video: Hoàng Lam).

“Hôm đó là 30/4/2025, khi nhà hàng đóng cửa, tôi kết thúc công việc cũng đã rất khuya rồi. Mấy đứa bạn rủ đi chơi nên dù muộn lắm rồi nhưng tôi vẫn đồng ý, ngày lễ mà. Để tăng phần kích thích, đám bạn tôi rủ nhau đua xe”, phạm nhân Giáp chia sẻ.

Giáp nói bản thân không trực tiếp cầm lái, nhưng ngồi phía sau, bị cuốn theo cảm giác mạnh của tiếng gió rít qua tai và tiếng ma sát tóe lửa khi chân chống xe chà trên mặt nên la hét, cổ vũ cho đám bạn. Sự phấn khích ấy nhanh chóng qua đi khi Giáp đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của mẹ trong đồn công an...

Phạm nhân Nguyễn Đình Giáp khiến nhiều bạn tù lắng lòng khi thể hiện ca khúc về nỗi nhớ mẹ của đứa con xa xứ trong ngày Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Với tội Gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Đình Giáp bị tuyên phạt 12 tháng tù giam. Cậu đã thi hành được gần 10 tháng tù. Tháng nào mẹ cũng vào thăm, không trách móc, không giận, chỉ dành cho con những lời động viên nhưng Giáp biết mẹ cố gắng cứng cỏi để anh yên tâm cải tạo.

“Mỗi lần gặp, tóc mẹ lại thêm sợi bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt lại sâu hơn, tôi thấy thương mẹ, cũng thấy có lỗi với mẹ nhiều hơn”, phạm nhân Giáp trải lòng.

Vốn có năng khiếu văn nghệ, Giáp được cán bộ quản giáo động viên lên góp vui với anh chị em phạm nhân trong bữa cơm đặc biệt ngày cuối năm này.

“Xuân tha hương nhớ về quê mẹ mà thương/ Sớm chiều vất vả ruộng nương/ Để bây giờ tóc điểm màu sương/ Xuân tha hương thèm nghe được tiếng mẹ cười/ Thèm nghe được tiếng ru hời/ Con thèm nghe mẹ gọi con ơi...”.

Nữ phạm nhân khóc nghẹn khi nghe bài hát về mẹ ở nơi đặc biệt này (Ảnh: Hoàng Lam).

Những ca từ của ca khúc Xuân tha hương qua giọng hát mộc mạc, ấm áp của phạm nhân Giáp khiến không khí như chùng lại.

Những tiếng nấc nghẹn, giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên khuôn mặt bao đứa con đang mang lầm lỡ. Những nỗi niềm đắng đót, ân hận muộn màng và day dứt khi ý nghĩa về tình thân, về cái giá phải trả đối với họ càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Cán bộ cho tôi gửi lời đến mẹ. Mẹ ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tết này con không ở nhà, mẹ đừng buồn, cũng đừng khóc, hãy tin ở con, chỉ hơn 2 tháng nữa con về”, giọng Giáp như chùng xuống...