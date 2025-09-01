Người dân vượt hàng trăm cây số tới chụp ảnh cùng dàn pháo lễ

Những ngày qua, hàng trăm nghìn người dân đã đổ về khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng dàn pháo lễ 105mm, phục vụ cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, suốt từ sáng đến cuối giờ chiều ngày 31/8, rất đông người dân vẫn có mặt tại khu vực phía trước sân vận động Mỹ Đình để tận mắt chiêm ngưỡng dàn pháo lễ oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một gia đình tại Quảng Trị đã vượt hơn 600km để tới Hà Nội trực tiếp ngắm nhìn dàn pháo lễ.

Chị Mai, thành viên của gia đình chia sẻ: “Nhà tôi đã đến Hà Nội từ rất sớm, đây là điểm đầu tiên tôi muốn tham quan ngay sau khi tới Hà Nội. Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc trong không khí chung của cả nước, đặc biệt là khi đứng trước những khẩu pháo 105mm. 80 năm thành lập đất nước rất ý nghĩa, tôi muốn các con và người thân cùng tới tận nơi để tận hưởng khoảnh khắc này”.

Cũng vượt quãng đường hàng trăm cây số từ Lai Châu để về với Thủ đô, anh Tuấn Anh (31 tuổi) cùng với vợ của mình đã có những bức ảnh đẹp bên dàn pháo lễ 105mm.

“Ban đầu tôi cùng vợ tới Ba Đình để xem diễu binh, nhưng khi đi qua nhìn thấy những khẩu pháo uy nghiêm này, tôi đã quyết tâm nhất định sau lễ tổng duyệt sẽ phải quay lại đây. Tôi rất tự hào và choáng ngợp khi đứng gần dàn pháo. Tôi cũng cảm thấy biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước để mình được sống trong hòa bình”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Còn với ông Trịnh Xuân Bắc (Nam Định), người không còn xa lạ gì với những khẩu pháo này. Trước đây ông thuộc biên chế của Binh đoàn 12, phụ trách vận tải trên tuyến hậu cần chiến lược đường Trường Sơn, năm nay tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn muốn đến tận nơi để nhìn lại những kỷ niệm năm xưa.

“Tôi muốn tới đây để nhìn lại những khẩu pháo. Tất cả với tôi đều rất hoài niệm, khiến tôi nhớ về những ngày tháng trong quân ngũ của mình. Ngày nay, những khẩu pháo được sơn sửa lại rất đẹp mắt, nó cũng cho thấy sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi mong thế hệ trẻ sẽ cố gắng học tập đưa đất nước phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngày 2/9 tới, tôi sẽ đứng đây để được chứng kiến dàn pháo này khai hỏa”, ông Bắc bồi hồi chia sẻ.

Tại nơi đặt dàn pháo 105mm, các chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 45 rất thân thiện, giao lưu, chụp ảnh cùng người dân đến thăm quan.

Bên cạnh dàn pháo lễ, một màn hình của Binh chủng Thông tin Liên lạc cũng được lắp đặt. Thiết bị này giúp người chỉ huy quan sát thời điểm Quốc ca vang lên từ Quảng trường Ba Đình để ra lệnh bắn pháo.

Vào sáng 2/9 tới, 15 khẩu pháo sẽ bắn 21 phát đại bác vào thời điểm Quốc ca vang lên, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.