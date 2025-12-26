Năm 2026, Đại học Luật TPHCM dự kiến bỏ khối C00, A00, A01

Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: ULAW)

Ngoài 3 khối truyền thống C00, A00, A01, trường còn dự kiến bỏ hàng loạt tổ hợp trước đây như X01 (toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật), X25 (toán, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh)...

Thoe dự kiến, một số tổ hợp mới với 2 môn chung bắt buộc là văn, ngoại ngữ sẽ được sử dụng để tuyển sinh cho nhóm ngành luật, ngôn ngữ Anh (ngoại ngữ là một trong các môn tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật) và toán, tiếng Anh cho các ngành còn lại. Môn thứ 3, thí sinh được chọn một trong các môn còn lại trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà trường cho biết sẽ tính toán tổ hợp thay thế vẫn có môn sử, địa để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, thông tin cụ thể sẽ được công bố sau.

Việc nhiều trường đại học đổi mới tổ hợp xét tuyển xuất phát từ quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Theo quy định, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất 3 môn, bắt buộc có toán hoặc văn, số môn chung của các tổ hợp phải có trọng số ít nhất 50%.

Điều này buộc nhiều trường phải thay đổi tổ hợp xét tuyển hoặc cách tính điểm xét tuyển. Trong đó, nhiều trường đại học bỏ các tổ hợp truyền thống và thay bằng các tổ hợp xét tuyển mới với tối thiểu 2 môn chung bắt buộc.

Tháng trước, nhiều cơ sở giáo dục ở Hà Nội như: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Biên Phòng, Trường Sĩ quan Chính trị cũng thông báo bỏ các tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 (toán, lý, tiếng Anh), B00 (toán, hóa, sinh), với lý do tương tự.