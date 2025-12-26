Trọng tài bóng đá phong trào đột tử trên sân

Sự việc được cho là xảy ra ở một trận đấu bóng đá mini 7 người, tại TPHCM (khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) vào đêm 24/12.

Trọng tài Dương Hồng Phát vĩnh viễn ra đi đêm 24/12 (Ảnh: Cộng đồng trọng tài phủi).

Khi trận đấu đang diễn ra, trọng tài Dương Hồng Phát có dấu hiệu đau ở vòng ngực. Vị trọng tài này tiến đến sát khu vực hàng rào, ngồi xuống để nghỉ mệt. Trận đấu tạm dừng, cầu thủ hai đội và các đồng nghiệp tiến đến hỗ trợ trọng tài Phát.

Ngay sau đó, trọng tài Dương Hồng Phát đã cố gắng đứng lên, nhưng anh lại quỵ xuống. Anh được sơ cứu và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, nhưng không qua khỏi.

Thông tin trọng tài Dương Hồng Phát vĩnh viễn ra đi khiến cho giới bóng đá "phủi" và giới trọng tài Việt Nam không khỏi bàng hoàng.

Trọng tài Dương Hồng Phát xuất hiện dấu hiệu chuyển biến bất thường về sức khỏe khi trận đấu đang diễn ra (Ảnh chụp màn hình).

Trên trang cá nhân của mình, cựu trọng tài FIFA của V-League Vũ Nguyên Vũ, đồng hương của trọng tài Dương Hồng Phát, bày tỏ: “Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến vợ con và gia đình em, Dương Hồng Phát”.

“Anh em mình đã có khoảng thời gian đồng hành ở một số giải đấu tại địa phương. Nhưng anh không thể ngờ được rằng trong đêm Giáng Sinh, mọi người chúc nhau an lành, thì em phải trải qua giây phút cuối đời khi em đang làm nhiệm vụ. Em đã sống trọn với đam mê của mình đến giây phút cuối cùng”, trọng tài Vũ Nguyên Vũ xúc động viết thêm.

Trước đó, trong đêm 22/12, Ironman nổi tiếng Võ Quốc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Triathlon (3 môn phối hợp) Đà Nẵng, người từng là Ironman số một Việt Nam, cũng bất ngờ ra đi ở tuổi 42.