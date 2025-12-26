NSND Thúy Hường tham gia gala tôn vinh âm nhạc truyền thống

Chương trình Hồn Việt là không gian thử nghiệm đặc biệt cho âm nhạc dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại.

Ở đó, những làn điệu truyền thống như Xẩm chợ, đồng dao, dân ca vùng miền như Quan họ Bắc Ninh, âm nhạc tín ngưỡng Chầu văn… không được trình diễn theo lối bảo tồn nguyên bản, mà được các nghệ sĩ trẻ tiếp cận, khai thác và sáng tạo bằng tư duy của thời đại hôm nay.

NSND Thúy Hường mang đến những làn điệu Quan họ Bắc Ninh giàu chiều sâu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong năm vừa qua, chương trình Hồn Việt ghi nhận nhiều cách làm mới đáng chú ý: Xẩm được đặt trong cấu trúc âm nhạc điện tử; Quan họ Bắc Ninh kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng ; Chầu văn, dân ca được đối thoại cùng âm thanh hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nghi lễ và cốt lõi văn hóa.

Những thử nghiệm ấy cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ không đứng ngoài di sản, mà bước vào di sản với sự hiểu biết, tôn trọng và khát vọng làm mới.

Gala Hồn Việt 2025 chính là điểm hội tụ của hành trình ấy. Chương trình không giới thiệu các tiết mục rời rạc, mà tuyển chọn những tác phẩm đặc sắc nhất đã được trình diễn, thử nghiệm và khẳng định dấu ấn trong suốt một năm phát sóng Hồn Việt trên VTV.

Mỗi tiết mục trong gala là một lát cắt tiêu biểu cho quá trình sáng tạo liên tục, nghiêm túc và đầy trăn trở của nghệ sĩ khi làm việc với chất liệu truyền thống.

Tổ chức và ghi hình tại Hồ Văn - Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong tháng 12, một không gian di sản mang tính biểu tượng, gala mở ra một sân khấu nơi âm nhạc dân tộc trở về đúng “môi trường sống” của mình: gần khán giả, gần đời sống.

Chương trình sẽ phát sóng lúc 14h, ngày 28/12 trên VTV1 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại đây, khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng được xóa nhòa, để những giai điệu quen mà lạ vang lên trong một bối cảnh mới, nhưng vẫn giữ nguyên chiều sâu văn hóa.

Các tiết mục như Mục Hạ Vô Nhân, Này chị em ơi, Bắc Kim Thang, Chầu văn Huế kết hợp âm nhạc điện tử… không chỉ đại diện cho sự đa dạng vùng miền, mà còn cho thấy nhiều hướng tiếp cận khác nhau với di sản. Có tiết mục thiên về phản ánh xã hội, có tiết mục mang tinh thần giáo dục, có tiết mục đi sâu vào không gian tín ngưỡng.

Gala Hồn Việt quy tụ hiều nghệ sĩ gạo cội như: NSND Thúy Hường, NSND Diệu Hương, NSƯT Diệu Thảo cùng các nghệ sĩ trẻ như Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, Nguyễn Quang Long, Hải Đăng, rapper Mezzo Phạm; nhạc sĩ Lưu Quang Minh cùng các nhóm nhạc nhí Sao tuổi thơ, dàn nhạc Maius Philharmonic...