Dấu ấn Li-Ning tại giải cầu lông CLB toàn quốc 2025 - khu vực phía Nam

Không chỉ là những trận cầu hấp dẫn, kịch tính trên sân, giải còn ghi nhận sự đồng hành bền bỉ của Li-Ning trong hành trình tiếp sức cho phong trào cầu lông Việt Nam.

Đồng hành cùng giải đấu - đầu tư cho chất lượng tổ chức

Với vai trò nhà tài trợ chính, Li-Ning cung cấp trang thiết bị thi đấu hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên.

Từ thảm thi đấu, trang thiết bị chuyên dụng… tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu giúp các tay vợt tự tin thể hiện phong độ, phát huy tối đa khả năng và thi đấu cống hiến.

Giải Cầu lông CLB các tỉnh, thành, ngành toàn quốc 2025 - Khu vực phía Nam - Tranh cúp Li-Ning kết thúc với nhiều dấu ấn (Ảnh: Li-Ning).

Giải đấu năm nay sử dụng phiên bản quả cầu lông mới nhất của thương hiệu Li-Ning Challenger 76. Đây là quả cầu lông được cải tiến dựa trên các phiên bản cũ, sở hữu tốc độ chuẩn quốc tế và đường bay chính xác, giúp các pha cầu thêm chuẩn xác, mạnh mẽ, hỗ trợ phát huy tối đa khả năng điều cầu, tấn công của vận động viên.

Bên cạnh đó, Li-Ning cũng mang đến các sản phẩm chất lượng, hỗ trợ vận động viên thi đấu như vợt cầu lông - trợ thủ đắc lực giúp phát huy tốt sức mạnh, kỹ thuật từng pha cầu; giày cầu lông hỗ trợ cải thiện tốc độ, lực bật nhảy và khả năng di chuyển linh hoạt; trang phục thi đấu chất lượng cao, thoáng khí, thấm hút tốt, giữ cơ thể vận động viên luôn ở trạng thái thoải mái, tự tin trong suốt thời gian thi đấu.

Li-Ning đồng hành và góp phần giúp giải đấu thêm chỉn chu, chuyên nghiệp (Ảnh: Li-Ning).

Sự đồng hành và đầu tư này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn của giải, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một giải đấu được tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp, để lại nhiều dấu ấn tích cực trong lòng vận động viên và khán giả.

Tiếp sức cho vận động viên - lan tỏa đam mê trong cộng đồng

Không dừng lại ở vai trò tài trợ, Li-Ning còn hiện diện như một người bạn đồng hành của các vận động viên và CLB tham dự giải. Thông qua việc tạo điều kiện thi đấu tốt, truyền cảm hứng về tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng người yêu cầu lông, Li-Ning đã góp phần nuôi dưỡng đam mê, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.

Từ các giải đấu phong trào đến sân chơi cấp quốc gia, Li-Ning không ngừng đầu tư, kết nối và tiếp sức để cầu lông Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. Qua mỗi giải đấu, hình ảnh cầu lông không chỉ gắn liền với thành tích, mà còn là câu chuyện về sự bền bỉ, nỗ lực và tình yêu thể thao không giới hạn độ tuổi, lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Thông qua giải đấu, Li-Ning thể hiện sự ủng hộ với phong trào cầu lông Việt Nam (Ảnh: Li-Ning).

Giải Cầu lông CLB các tỉnh, thành, ngành toàn quốc 2025 - Khu vực phía Nam - Tranh cúp Li-Ning khép lại, nhưng hành trình đồng hành cùng đam mê cầu lông vẫn tiếp tục.

Với sự ủng hộ từ Li-Ning, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào nhiều sân chơi chất lượng hơn nữa, nơi tình yêu và sự nhiệt huyết sẽ tiếp tục được thắp sáng trên khắp cả nước.