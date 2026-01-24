Người dân Thủ đô mừng chiến thắng của U23 Việt Nam giữa mưa rét 10 độ

Dù trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc kết thúc vào rạng sáng, người hâm mộ Thủ đô vẫn đổ ra đường ăn mừng chiến thắng kịch tính của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trận đấu bắt đầu lúc 22h theo giờ Việt Nam và kéo dài đến loạt luân lưu cân não. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đồng hồ đã điểm khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, chiến thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng người hâm mộ, khiến họ bất chấp giờ giấc và thời tiết để xuống đường ăn mừng (Ảnh: Minh Quân).

Nhiều tuyến phố của Hà Nội, đặc biệt là khu vực trung tâm, ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa, ánh sáng rực rỡ của pháo sáng và những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" không ngừng nghỉ (Ảnh: Minh Quân).

Dòng người hâm mộ đổ về Nhà hát Lớn, tạo nên một biển người đỏ rực, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng (Ảnh: Trần Quân).

Tại khu vực hầm Kim Liên, các phương tiện gần như đứng im trong cả tiếng đồng hồ. Khung cảnh tắc đường thường ngày có thể gây khó chịu, nhưng đêm nay lại trở thành một phần của không khí ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc và niềm tự hào dân tộc (Ảnh: Minh Quân, Trần Quân).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù nhiệt độ vào lúc 3 giờ sáng chỉ khoảng 10 độ C, số lượng người đổ ra đường ăn mừng vẫn không có dấu hiệu giảm bớt (Ảnh: Minh Quân).

Từ những người xa lạ, tất cả hòa chung vào bầu không khí chiến thắng, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt của đêm đông (Ảnh: Minh Quân).

Nhiều cổ động viên mang theo các thông điệp kêu gọi dòng người xuống đường, cùng nhau ăn mừng chiến thắng lịch sử (Ảnh: Trần Quân).

Cùng với niềm vui chiến thắng, nhiều tiểu thương cũng không giấu nổi sự phấn khởi khi các món đồ cổ vũ như kèn, cờ, áo mưa được bán rất chạy. Chỉ khoảng nửa tiếng sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cá nhân đã bán sạch các vật dụng cổ vũ cho người hâm mộ (Ảnh: Trần Quân).

Trái ngược với nỗi buồn ở trận bán kết, khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận tranh hạng 3, chị Hà Trang (áo đỏ) quyết tâm rủ bạn bè xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển trẻ.

“Đêm nay trời mưa và rét nhưng chúng tôi vẫn muốn ăn mừng chiến thắng này của các cầu thủ. Các em đã cố gắng hết sức mình, cảm ơn các em vì đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà”, chị Trang chia sẻ (Ảnh: Trần Quân).

Dù đã gần 4 giờ sáng, không khí náo nhiệt và cờ đỏ sao vàng vẫn bao trùm khắp các tuyến phố của Thủ đô.

Giành huy chương đồng chưa phải là vị trí cao nhất mà U23 Việt Nam từng đạt được, nhưng đây cũng là thành tích đáng khích lệ cho các cầu thủ của chúng ta vì đã có một chiến thắng quả cảm trước đối thủ hàng đầu châu lục, qua đó kết thúc một giải đấu U23 Châu Á đáng nhớ (Ảnh: Minh Quân).