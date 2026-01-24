Người hâm mộ TPHCM vỡ oà khi U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc

Tối 23/1, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc qua các màn hình LED cỡ lớn, tạo nên một không khí cuồng nhiệt và đầy cảm xúc.

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín người hâm mộ. Cả không gian như được nhuộm đỏ bởi sắc cờ Tổ quốc và những chiếc áo đấu của U23 Việt Nam, tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đầy tự hào.

Khi U23 Việt Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp một, bầu không khí tại phố đi bộ lập tức bùng nổ. Tiếng reo hò, vỗ tay vang dội khắp nơi, nhiều cổ động viên không giấu được niềm vui, ôm nhau ăn mừng khoảnh khắc đáng nhớ này.

Sự phấn khích tiếp tục được đẩy lên cao khi đội tuyển thoát khỏi một pha phạt đền đầy nguy hiểm trong những phút sau đó. Khoảnh khắc khiến hàng nghìn người nín thở, rồi nhanh chóng vỡ òa trong cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan.

Hàng nghìn người hâm mộ đã cùng nhau bật đèn điện thoại, tạo nên một "biển sáng" lung linh, góp phần khuấy động bầu không khí cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Giữa dòng người đông đúc, một em nhỏ cũng hòa mình vào bầu không khí sôi động của buổi cổ vũ, thể hiện tình yêu bóng đá từ thế hệ mầm non.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ chưa kịp trọn vẹn thì U23 Hàn Quốc đã kịp thời gỡ hòa trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, khiến nhiều người tiếc nuối.

Dù vậy, việc U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước đối thủ được đánh giá cao, cùng tình huống thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, đã thổi bùng sự lạc quan nơi người hâm mộ.

Giữa không khí cổ vũ cuồng nhiệt, nhiều khán giả vẫn đặt trọn niềm tin vào khả năng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ khép lại giải U23 châu Á 2026 bằng một kết quả đáng nhớ và đầy tự hào.

Người hâm mộ TPHCM vỡ oà khi U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc ở loạt luân lưu.