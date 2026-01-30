975 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có báo cáo về Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, từ ngày 1/12 đến 10/12/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở Trung ương, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Quang Vinh).

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng nêu tại Nghị quyết số 1897 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch đã kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc tăng hoặc giữ nguyên số lượng đại biểu Quốc hội khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như số lượng đại biểu của khóa XV (ít nhất là 29 đại biểu).

Việc này nhằm đảm bảo và phát huy vai trò đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội cũng như phù hợp với vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, với thực tế mở rộng tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam hiện nay.

Mặt khác, định hướng này cũng góp phần tăng cường dân chủ xã hội, thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới.

Nghiên cứu tăng tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng so với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng là kiến nghị được Đoàn Chủ tịch nêu ra, cùng với đề xuất tăng số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội là đồng bào dân tộc thiểu số, giảm số lượng người ứng cử của các cơ quan hành pháp. Đoàn Chủ tịch cũng kiến nghị quan tâm nghiên cứu số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương có số dư theo quy định.

Căn cứ Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 19/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của khối MTTQ và các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương.

34 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Theo đó, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 34 tỉnh, thành phố là 975 người, đạt tỷ lệ bình quân là 1,95 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương là 25 người, trong đó có 3 người thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 3 người là cá nhân tiêu biểu và 19 người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương.

Về dự kiến số lượng người tự ứng cử, báo cáo nêu rõ có 2 tỉnh, thành phố đã dự kiến số lượng cụ thể những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là TPHCM, Ninh Bình. 32 tỉnh, thành phố còn lại không dự kiến số lượng người tự ứng cử.