Người dân TPHCM "đi bão" xuyên đêm mừng U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu kịch tính giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, hàng nghìn người dân TPHCM đổ ra đường, tạo nên một "biển người" ăn mừng chiến thắng lịch sử của các "chiến binh sao vàng".

Sau 120 phút hòa 2-2 đầy căng thẳng, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó giành hạng 3 chung cuộc tại giải U23 châu Á 2026. Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi trận đấu kết thúc, các tuyến đường trung tâm TPHCM đã chật kín người hâm mộ, tạo nên một không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Đường dẫn lên cầu Ba Son, hướng từ trung tâm về Thủ Thiêm đông nghịt người dân hò reo ăn mừng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải nhanh chóng phân luồng, hạn chế phương tiện từ khu đô thị mới Thủ Thiêm sang trung tâm thành phố để đảm bảo an toàn.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay khắp các tuyến đường trung tâm, hòa cùng tiếng reo hò không ngớt, tạo nên một đêm ăn mừng khó quên.

"Mặc dù không giành được cúp vàng tại giải đấu, nhưng trong lòng người hâm mộ Việt Nam, các cầu thủ đã thực sự là những nhà vô địch", chị Thảo Nguyên, một người hâm mộ chia sẻ.

Mọi vật dụng, từ cờ, băng rôn đến những chiếc nồi, xoong, chảo, đều trở thành "đạo cụ" cổ vũ cho dòng người ăn mừng.

Nhiều du khách nước ngoài cũng không khỏi ngạc nhiên và thích thú, hòa mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt của TPHCM.

Ngọc Oanh (22 tuổi) chia sẻ: “Dù đây là trận đấu tranh huy chương đồng, nhưng mình và nhóm bạn vẫn muốn cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Với chúng mình, điều quan trọng không chỉ là kết quả mà còn là tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của toàn đội”.

Các bạn trẻ đã hóa trang ngộ nghĩnh, mang theo cờ đỏ sao vàng, tiến về các tuyến đường trung tâm.

Trần Hiếu, một bạn trẻ hóa trang thành trọng tài, nổi bật giữa dòng người, với những động tác "bắt lỗi" hài hước khiến nhiều người thích thú, dừng lại chụp ảnh lưu niệm.

Ngay cả những chú cún cưng cũng được chủ nhân đưa xuống đường để tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt này.

Đến gần 3h sáng, các tuyến đường trung tâm TPHCM vẫn đông kín người, không khí ăn mừng vẫn chưa hạ nhiệt. Người dân đốt pháo hoa trên đường Tôn Đức Thắng, tạo nên những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, tô điểm cho đêm ăn mừng chiến thắng của các "chiến binh sao vàng".

Một số bạn trẻ trèo lên tủ điện để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Với tấm huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã có lần thứ hai giành huy chương ở sân chơi này, sau thành tích bạc tại kỳ giải năm 2018. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế và sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục, mà còn mang lại niềm tự hào lớn lao cho hàng triệu người hâm mộ cả nước.