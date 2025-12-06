Người dân sống cạnh 2 con rạch nước đen chờ “đổi đời” từ dự án 17.000 tỷ

Hội đồng Nhân dân TPHCM vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị tại rạch Bà Lớn và rạch Ông Bé, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 16.600 tỷ đồng. Đây là nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm, ngập úng và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực phía Nam thành phố.

Tại kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), HĐND TPHCM đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư cho hai dự án quan trọng này. Trong đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn (qua phường Bình Đông và xã Bình Hưng) có tổng vốn đầu tư lớn nhất, hơn 9.228 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án rạch Bà Lớn chiếm tới 6.682 tỷ đồng, trong khi chi phí xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng. Để thực hiện dự án này, thành phố sẽ thu hồi đất của 378 hộ dân, với 283 hộ giải tỏa trắng và 95 hộ bị ảnh hưởng một phần.

Rạch Bà Lớn, dài khoảng 7,4km, bắt nguồn từ rạch Kênh Đôi (Phường Bình Đông) và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào (xã Bình Hưng). Hiện trạng rạch đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều đoạn nước đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Dọc rạch Bà Lớn là các khu nhà trọ, nhà cấp 4 xuống cấp, thiếu ánh sáng.

Cuộc sống của người dân ven rạch Bà Lớn gặp nhiều khó khăn do môi trường ô nhiễm và nguy cơ sạt lở. Bà Lê Ngọc Lệ Huyên (78 tuổi), một cư dân sống ven rạch, không giấu được xúc động khi biết tin về dự án.

"Nhà tôi nằm ven kênh nên mỗi khi mưa to rất nguy hiểm. Vừa qua, chính quyền địa phương đã đến tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ sạt lở căn nhà của tôi", bà Huyên chia sẻ.

Một người dân chia sẻ: "Tôi sống ở đây từ nhỏ, nhìn đâu cũng là kỷ niệm nhưng nếu chủ trương của nhà nước triển khai dự án, tôi vẫn ủng hộ để mỹ quan xung quanh sớm được cải thiện".

Mỗi mùa nước lên, người dân khu vực này phải chủ động chống ngập, dùng vải bạt che chắn.

Không chỉ rạch Bà Lớn, dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé (phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng) cũng được phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 7.434 tỷ đồng. Dự án này sẽ thu hồi đất của 1.425 hộ, trong đó 1.224 hộ giải tỏa trắng và 201 hộ bị ảnh hưởng một phần.

Công trình bao gồm nạo vét rạch Ông Bé dài 4,2km, xây kè bảo vệ bờ dài 5,6km, hình thành tuyến đường mới rộng 12-16m, dài hơn 2,4km, cùng hệ thống vỉa hè, lan can, thoát nước, bến lên xuống, cây xanh và chiếu sáng.

Dự án nạo vét toàn tuyến ven hai bên Rạch Bà Lớn và Rạch Ông Bé sẽ triển khai giai đoạn 2025-2030. Khi hoàn thành, hai dự án này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực, đồng thời cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị ven rạch, tạo không gian sinh thái và động lực phát triển kinh tế - xã hội khu Nam TPHCM.