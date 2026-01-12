Siêu dự án Olympic của Vingroup: Hà Nội lên lịch nhắc

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp rà soát các công trình, dự án ảnh hưởng và đôn đốc, kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, ngày 30/12/2025, ông Dương Đức Tuấn chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án lớn, quan trọng của thành phố, trong đó trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có quy mô 9.171ha. Lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương đồng loạt tổ chức thi công xây dựng dự án từ tháng 2. Trọng tâm trước mắt là phân khu B - khu đô thị thể thao rộng khoảng 411ha, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô đặc biệt lớn, mang tính chiến lược của Hà Nội và cả nước (Ảnh: CĐT).

Công trình điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được yêu cầu phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028. Toàn bộ dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh vào tháng 2/2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các phân khu còn lại (A, C, D và phần còn lại của phân khu B), tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi công.

Giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng toàn bộ các phân khu A, B, C, D vào tháng 6. Riêng phân khu B phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 2.

Nguyên tắc xuyên suốt là giải phóng mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công ngay đến đó. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, xác định phạm vi đất thu hồi; các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, đôn đốc chính quyền cơ sở đẩy nhanh tiến độ.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền, bảo đảm hài hòa lợi ích, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chuyển đổi nghề cho người dân và tạo điều kiện để người dân thu hoạch xong vụ chiêm trong tháng 5-6.

Với các dự án chồng lấn trong phạm vi quy hoạch, Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, xác định đầy đủ số lượng, khối lượng các dự án trong và ngoài ngân sách bị ảnh hưởng, đồng thời xây dựng tiêu chí, nguyên tắc xử lý (di dời, giữ lại, điều chỉnh hoặc dừng).

Theo chủ trương đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, quy mô dân số dự án khoảng 751.000 người với tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng.

Khu đô thị có quy mô hơn 9.171ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.