Lý do Nguyễn Đình Bắc từng bị loại khỏi lò đào tạo trẻ

Từ sân làng đến trụ cột U23 Việt Nam

Những màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 33 và dấu ấn trong trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á đã giúp Nguyễn Đình Bắc trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Ít ai biết rằng, phía sau hào quang trên sân cỏ là hành trình dài gian nan, nơi giấc mơ "quần đùi áo số" của chàng trai xứ Nghệ từng đứng trước nguy cơ dang dở.

Ông Nguyễn Đình Ấp (SN 1977, trú xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An) vẫn nhớ như in những ngày đầu con trai bén duyên với trái bóng. "Hồi đó, Bắc mê đá bóng lắm. Đi học về là cháu chạy ra sân chơi cùng bạn bè, quên cả mệt. Vì nhỏ con hơn các bạn nên ai cũng gọi cháu là "Bắc còi"”, ông kể.

Ông Nguyễn Đình Ấp, bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, chia sẻ về hành trình theo đuổi bóng đá của con trai (Ảnh: Nguyễn Phê).

Niềm đam mê ấy sớm được các thầy giáo phát hiện. Nguyễn Đình Bắc được tuyển chọn vào đội bóng thiếu niên tham dự Cúp Nhi đồng báo Nghệ An, sau đó vào lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vợ chồng ông Ấp vẫn thống nhất không để con trai phải từ bỏ đam mê. Họ thay nhau đưa đón Bắc đi học văn hóa rồi ra sân tập. Những lúc bận rộn, người chú út lại tiếp tục công việc ấy, lặng lẽ góp sức cho giấc mơ của cháu.

Nguyễn Đình Bắc chụp ảnh lưu niệm cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Thế nhưng, thể hình nhỏ bé vẫn là rào cản lớn. Khi học hết lớp 8, Nguyễn Đình Bắc bị loại khỏi trung tâm đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An. "Cháu buồn nhiều lắm. Gia đình cũng đau lòng, nhưng vẫn động viên con phải mạnh mẽ”, ông Ấp nhớ lại.

Không chấp nhận dừng lại, Bắc xin bố mẹ vào Huế rồi Quảng Nam (cũ) để tiếp tục theo đuổi bóng đá. Quyết định ấy với gia đình không dễ dàng, bởi đồng nghĩa với việc con trai phải xa nhà từ rất sớm, tự lập trong môi trường mới. "Thấy con quyết tâm, chúng tôi tin và để cháu đi. Nếu không cho con thử một lần đến cùng, sau này cháu sẽ ân hận”, ông Ấp chia sẻ.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày Nguyễn Đình Bắc âm thầm nỗ lực. Từ những vấp ngã đầu đời, chàng trai xứ Nghệ từng bước hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong tư duy chơi bóng và bản lĩnh thi đấu. Sự bền bỉ ấy dần được đền đáp khi Bắc sớm được trao cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, rồi liên tiếp góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia.

Vượt qua thử thách, tỏa sáng trên sân cỏ

Bước ngoặt lớn đến ở mùa giải Hạng Nhất quốc gia 2023. Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch của câu lạc bộ Quảng Nam, góp công giúp đội bóng thăng hạng V-League. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành của một cầu thủ từng bị loại vì hạn chế thể hình.

Lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật gọn gàng cùng khả năng dứt điểm đa dạng giúp Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng tạo dấu ấn. Anh để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo đội bóng đất Quảng trước khi chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Những thành quả trên sân cỏ của Nguyễn Đình Bắc được người cha nâng niu, sắp đặt cẩn thận như một niềm tự hào thầm lặng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ở cấp độ đội tuyển, Bắc ngày càng cho thấy sự toàn diện và thường xuyên được ban huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ ở những thời điểm then chốt.

Tấm Huy chương vàng SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho hành trình dài đầy nỗ lực. Trong căn nhà nhỏ của gia đình, những tấm bằng khen, huy chương được treo cẩn thận, ghi dấu từng chặng đường phấn đấu của "Bắc còi" ngày nào.

Những ngày SEA Games diễn ra, ông Nguyễn Đình Ấp cùng người thân đã sang Thái Lan để trực tiếp cổ vũ con trai. Khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc bước lên chấm phạt đền, người cha không giấu được sự hồi hộp. "Chỉ đến khi bóng vào lưới, tôi mới thực sự thở phào”, ông cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Gần đây nhất, trong chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được giao thực hiện quả phạt đền mang tính bước ngoặt. Theo dõi từng bước chạy của con, ông Ấp tin tưởng vào bản lĩnh mà Bắc đã rèn giũa suốt nhiều năm.

Từ cậu bé nhỏ con trên sân làng ngày nào đến trụ cột của U23 Việt Nam hôm nay là hành trình của đam mê, nghị lực và sự bền bỉ. Câu chuyện ấy không chỉ là niềm tự hào của một gia đình, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang miệt mài theo đuổi giấc mơ sân cỏ.