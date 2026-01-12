Máy sấy quần áo Toshiba tăng trưởng cả số bán và doanh số tại Điện máy Xanh

Trước đây, máy sấy quần áo vẫn được xem là thiết bị sử dụng theo mùa, cần thiết tùy khu vực. Tuy nhiên, bức tranh thị trường năm 2025 cho thấy quan niệm này đang thay đổi nhanh chóng.

Theo ghi nhận tại Điện máy Xanh, máy sấy Toshiba đã có một năm bứt phá mạnh mẽ khi lượng sản phẩm bán ra tăng từ gần 7.000 máy của năm 2024 lên hơn 14.500 máy trong năm 2025. Song song đó, doanh số cũng tăng từ hơn 41 tỷ đồng lên trên 104 tỷ đồng, tức cao hơn khoảng 2,5 lần chỉ sau một năm.

Riêng quý IV/2025, Toshiba đã bán ra hơn 6.600 máy sấy tại Điện máy Xanh, tăng mạnh so với mức hơn 3.600 máy cùng kỳ năm trước. Doanh số trong quý cũng tăng vọt, từ hơn 21 tỷ đồng lên trên 50 tỷ đồng.

Những con số này phản ánh rõ sức hút ngày càng lớn của máy sấy Toshiba trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp tiện nghi, tiết kiệm thời gian và phù hợp với không gian sống hiện đại.

Thực tế cho thấy tại các thành phố lớn, diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp khiến việc phơi đồ ngoài trời trở nên bất tiện. Điều kiện thời tiết thất thường, mưa kéo dài hoặc độ ẩm cao khiến quần áo khó khô, dễ có mùi khó chịu. Trong bối cảnh đó, máy sấy dần được sử dụng thường xuyên, thay vì chỉ là thiết bị bổ sung theo mùa.

Trong bức tranh tăng trưởng chung, dòng máy sấy bơm nhiệt của Toshiba là điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Mẫu TD-T21B90HWV(MG) đang là một trong những sản phẩm được nhắc đến nhiều tại Điện máy Xanh nhờ đáp ứng tốt cả nhu cầu sử dụng lẫn yếu tố tiết kiệm lâu dài.

Toshiba là thương hiệu nổi bật trong bức tranh thị phần tại Điện máy Xanh năm vừa qua (Ảnh: Điện máy Xanh).

Khác với máy sấy truyền thống vốn sử dụng nhiệt cao, công nghệ sấy bơm nhiệt giúp quần áo khô ở mức nhiệt thấp hơn, nhờ đó hạn chế co rút, nhăn và phai màu vải. Điều này phù hợp với nhu cầu của các gia đình trẻ, nơi quần áo trẻ em, đồ công sở hay vải mỏng chiếm tỷ lệ lớn. Đi kèm là công nghệ Origin Inverter giúp máy vận hành êm ái và tiết kiệm điện - yếu tố được người tiêu dùng cân nhắc nhiều khi sử dụng thiết bị điện hàng ngày.

Trong suốt chu trình, lồng sấy của máy sấy còn quay đảo chiều giúp quần áo tơi hơn, giảm xoắn rối và khô đều hơn giữa các lớp vải (Ảnh: Toshiba).

Với dung lượng sấy 8kg, TD-T21B90HWV(MG) đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình từ 3 đến 5 thành viên. Thiết kế cửa rộng giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn, trong khi khả năng xếp chồng lên máy giặt Toshiba giúp tối ưu diện tích, phù hợp với căn hộ chung cư.

Những chi tiết như Sense Dry sử dụng cảm biến để bảo vệ màu, bảo vệ sợi vải, hay công nghệ UV sensitize hỗ trợ kháng khuẩn với đèn tia cực tím, cũng góp phần nâng cao trải nghiệm theo hướng dễ sử dụng mà lại yên tâm cho người dùng phổ thông.

Model TD-T21B90HWV(MG) sở hữu thiết kế màu xám Morandi hiện đại, dễ hòa hợp với nhiều không gian nội thất (Ảnh: Toshiba).

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, hệ thống phân phối và chính sách bán lẻ tại Điện máy Xanh là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sức mua. Với lợi thế mạng lưới phủ rộng cùng nhiều chương trình ưu đãi được triển khai đồng loạt, các dòng máy sấy bơm nhiệt Toshiba tại Điện máy Xanh đang có mức giá ngày càng dễ tiếp cận.

Nhiều sản phẩm được áp dụng ưu đãi lên đến 17%, đi kèm quà tặng gia dụng và chính sách mua trả chậm 0% lãi suất, giúp người tiêu dùng giảm đáng kể áp lực chi phí khi đầu tư thiết bị gia dụng giá trị cao.

Trước đó, máy giặt Toshiba cũng từng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng và vươn lên dẫn đầu doanh số máy giặt tại hệ thống Điện máy Xanh. Việc dòng sản phẩm máy sấy tiếp tục đạt đà tăng mạnh cho thấy Toshiba đang làm tốt việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc quần áo, tiệm cận hơn và nhận được sự tin tưởng của người dùng thông qua kênh bán lẻ chủ lực này.

Với nền tảng vững chắc trong năm 2025 cùng sự đồng hành từ hệ thống Điện máy Xanh, Toshiba được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng vai trò của máy sấy trong không gian sống hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu thông qua những sản phẩm phù hợp với thói quen và nhu cầu thực tế của người Việt.