Tín dụng năm nay sẽ chảy đi đâu, có siết vào bất động sản?

Trong thông báo phát đi mới đây mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm nay khoảng 15%.

Đơn vị này định hướng các tổ chức tín dụng tập trung dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Vẫn như chủ trương điều hành từ các năm trước, tín dụng đối với bất động sản và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Định hướng tăng trưởng có thể điều chỉnh để phù hợp tình hình thực tế, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu bảo đảm ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ, duy trì an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại họp báo cuối năm 2025, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết tín dụng năm ngoái tăng cao nhất trong nhiều năm. Năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng 16%, nhưng thực tế đến cuối năm con số này lên 19%, đạt trên 18 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ huy động vốn, có thời điểm tạo sức ép lớn lên thanh khoản hệ thống

"Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần báo cáo các cấp về việc này. Hiện tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam lên 146%, cao nhất trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp", ông Quang chia sẻ.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế phân bổ "room" (hạn mức tăng trưởng) tín dụng cho từng ngân hàng dựa vào kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024, nhân với hệ số áp dụng chung cho các đơn vị.

Trước đó, tại công điện 128 ngày 6/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm xây dựng lộ trình và thí điểm việc bỏ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (hạn mức tín dụng) từ năm 2026. Trong đó, cơ quan quản lý cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cho các ngân hàng hoạt động hiệu quả, tuân thủ các tỷ lệ an toàn và chỉ số chất lượng tín dụng an toàn cao, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thanh, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, không để xảy ra rủi ro hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu.

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các giải pháp tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ. Việc tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn của từng ngân hàng; bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế nợ xấu phát sinh.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục nâng cao năng lực thẩm định tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định trong năm 2026 sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành tăng trưởng tín dụng theo hướng chủ động và linh hoạt, vừa bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng và kiểm soát lạm phát.