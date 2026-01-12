CSGT TPHCM tăng xử lý “xe dù, bến cóc” dịp cận Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 12/1, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị tăng cường xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cận Tết Bính Ngọ 2026.

Theo PC08, lực lượng CSGT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Trọng tâm là xử lý các hành vi vi phạm như chạy sai hành trình, xe khách hợp đồng trá hình, đón trả khách không đúng nơi quy định…

Lực lượng CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách dịp cuối năm (Ảnh: PC08).

Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt, đúng quy trình và quy định pháp luật, theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng “xe dù, bến cóc”, tránh gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra liên tục, xuyên suốt đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là vận tải hành khách; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến việc tổ chức, thành lập điểm bán vé, điểm đón, trả khách không đúng quy định.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng rà soát, đối chiếu các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp, kiểm soát giấy tờ của phương tiện và tài xế.

Lực lượng CSGT TPHCM đồng loạt ra quân, xử lý "xe dù, bến cóc" (Ảnh: PC08).

Trong 3 tháng cuối năm 2025, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Phòng PC08 khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu về quê đón Tết bằng xe khách nên chủ động liên hệ các nhà xe để đặt vé hoặc mua vé trực tiếp tại các bến xe theo quy định; không đón xe dọc đường nhằm tránh tình trạng nhồi nhét khách hoặc bị tăng giá vé tùy tiện.