Báo Trung Quốc dự đoán số phận của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia

U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 6 điểm sau hai trận đấu, hơn hai đội xếp sau là U23 Saudi Arabia và U23 Jordan 3 điểm. Cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là rất lớn. Theo tính toán, U23 Việt Nam vẫn có vé đi tiếp ngay cả khi thất bại với cách biệt từ 3 bàn trở xuống (ngoại trừ tỷ số 0-3) trước U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp ở giải U23 châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Bình luận về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia, tờ Sohu viết: “U23 Saudi Arabia có phần nhỉnh hơn về sức mạnh và có lợi thế sân nhà nhưng U23 Việt Nam là đội bóng kiên cường và có lối chơi kỹ thuật. Đó là yếu tố có thể giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik tạo ra bất ngờ”.

Tờ Sohu dự đoán U23 Việt Nam chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Saudi Arabia. Với kết quả này, “Những chiến binh sao vàng” vẫn sẽ giành vé đi tiếp ở giải U23 châu Á. Thậm chí, đội bóng còn đứng đầu bảng nếu U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan ở trận đấu cùng giờ.

Tờ Sohu cũng dự đoán về kết quả trận đấu còn lại giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Tờ báo này viết: “U23 Jordan chiếm ưu thế hơn trong cuộc đối đầu này. Họ sở hữu hàng thủ tốt và có thể hóa giải các pha tấn công của U23 Kyrgyzstan.

Tuyến giữa của U23 Jordan cũng nhỉnh hơn so với U23 Kyrgyzstan. Điều này có thể giúp đội bóng Tây Á kiểm soát tốt trận đấu. U23 Jordan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-1 trong trận đấu này”.

U23 Saudi Arabia bị đẩy vào thế đường cùng trước trận gặp U23 Việt Nam (Ảnh: SAFF).

Trong khi đó, tờ Sina cũng nói về sức mạnh của U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, nổi tiếng với tinh thần chiến đấu kiên cường. Đội bóng đề cao tinh thần đồng đội, thường tạo ra những cơ hội nguy hiểm thông qua phản công nhanh”.

Tờ 163 lại đánh giá cao lối chơi tập thể của đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Họ cho rằng sự đoàn kết biến U23 Việt Nam trở thành đối thủ đáng gờm với bất kỳ đối thủ nào ở giải đấu.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.