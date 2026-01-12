Đăng tin bịa đặt về công an, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 12/1, Công an phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Đ.C. (SN 1991, trú phường Hội An Tây, Đà Nẵng) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình và rà soát thông tin trên không gian mạng, Công an phường Điện Bàn Bắc phát hiện ông C. lợi dụng mạng xã hội để đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Cơ quan công an mời ông Đ.C. lên làm việc (Ảnh: Công an phường Điện Bàn Bắc).

Tại cơ quan công an, ông C. đã thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung không đúng sự thật liên quan đến lực lượng Công an nhân dân.

Theo Công an phường Điện Bàn Bắc, hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan Nhà nước mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.