Người dân ngã nhào trên đường ngập ở "khu nhà giàu" Thảo Điền

Chiều 8/10, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng. Nhiều người đi xe máy ngã nhào ra đường do các xe lớn di chuyển qua tạo sóng mạnh.

Cơn mưa lớn từ 16h30 gây ngập nhiều tuyến đường ở "khu nhà giàu" Thảo Điền (phường An Khánh) như: Quốc Hương, Tống Hữu Định, Lê Văn Miến, Thái Ly...

Hàng loạt phương tiện của người dân bị chết máy, phải dẫn bộ khi lưu thông qua đoạn ngập nước.

Nước ngập sâu do mưa lớn, khi ô tô chạy qua tạo sóng khiến không ít người điều khiển xe máy bị ngã nhào xuống nước.

Nhiều du khách nước ngoài cũng "bì bõm" trên đường ngập.

"Hôm nay tan làm thì gặp mưa lớn, biết con đường này sẽ ngập nên tôi gửi xe ở nhà dân để đi bộ về", chị Hoa (41 tuổi) chia sẻ.

Người đi đường phải dò dẫm trên vỉa hè để di chuyển về nhà.

"Mọi hôm xe sẽ đưa em về, nhưng đường ngập sâu nên em phải đi bộ từ đầu đường Quốc Hương để về nhà", Chí Trung nói.

Được mệnh danh là "khu nhà giàu" với hàng loạt biệt thự, căn hộ cao cấp, nhưng nhiều năm nay, người dân khu Thảo Điền phải sống trong cảnh khốn khổ vì cứ mưa là ngập.

Đến hơn 18h30, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nhiều tuyến đường ở khu vực này vẫn rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.