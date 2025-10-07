Ngập từ nhà ra phố, người dân Hà Nội quay cuồng giữa biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), cơn mưa lớn trong sáng sớm hôm nay khiến nhiều tuyến phố Thủ đô Hà Nội tiếp tục chìm sâu trong nước.

Đợt ngập đỉnh điểm mới chỉ diễn ra cách đây 1 tuần sau bão Bualoi, nhiều nơi chưa rút hết nước thì sáng nay Thủ đô lại tiếp tục đón nhận cơn mưa lớn. Người dân tỏ ra mệt mỏi, ngao ngán khi cảnh ngập úng lặp lại sau mỗi trận mưa lớn ở Hà Nội.

Nhiều tuyến đường, ngõ phố ở Hà Nội vừa mới tạm khô ráo sau đợt ngập do hoàn lưu bão số 10 ít ngày trước, nay lại tiếp tục chìm trong biển nước.

Khu vực chợ Nhân Chính sáng nay bị nước bao vây tứ phía, nhiều đoạn ngập sâu từ 40 đến 60cm. Tiểu thương và người dân phải lội nước, bì bõm dò dẫm từng bước giữa dòng nước đục ngầu để kịp buổi chợ sáng.

Nước tràn vào tận bên trong khu chợ, khiến việc buôn bán của các tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp như mọi ngày, sáng nay chỉ còn lác đác vài người mua, xen lẫn tiếng trò chuyện của những tiểu thương ngồi chờ nước rút trong sự ngao ngán.

“Mưa suốt từ đêm qua tới giờ không dứt, nước chỉ có dâng thêm chứ chưa thấy rút, khách thì chẳng ai buồn đến mua,” một tiểu thương ngán ngẩm chia sẻ.

Một số khu vực nước tràn cả vào bên trong các hàng quán mặt đường, khiến sàn nhà ngập lênh láng. Chủ cửa hàng chỉ biết đứng nhìn, ngao ngán thu dọn đồ đạc, lo sợ hàng hóa bị hư hỏng khi nước vẫn chưa có dấu hiệu rút.

“Cứ mỗi khi mưa lớn, con phố này lại rơi vào cảnh ngập úng. Mấy ngày trước, nước dâng cao khiến tôi phải tạm đóng cửa hàng. Hi vọng đợt này nước sẽ rút nhanh để tôi còn ổn định buôn bán", chị Bích, chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Quan Nhân, chia sẻ.

Ghi nhận tại ngõ 100 Đội Cấn (phường Ba Đình), đợt mưa kéo dài từ đêm qua khiến nơi đây trở thành một trong những điểm ngập nặng, nước dâng cao nhiều đoạn tới ngang bụng. Lực lượng Dân quân tự vệ phường đã bố trí thuyền nhỏ đi sâu vào trong ngõ để hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn ngập.

Tại hầu hết các điểm nóng về úng ngập ở Hà Nội đều thấy cảnh ô tô, xe máy bị chết máy, nằm im giữa dòng nước.

Nhiều người dân vừa mới sửa xe sau ngập để đi lại cách đây 1 tuần, sáng nay lặp lại tình trạng tương tự khi đang di chuyển trên đường đi làm.

Hàng loạt tài xế kiểm tra lại phương tiện sau khi vừa dắt xe thoát khỏi điểm ngập lụt.

Chỉ trong trận ngập sáng nay, một gara ô tô trên đường Khúc Thừa Dụ đã tiếp nhận khoảng hơn 10 xe ô tô bị chết máy do ngập nước. Với nhân lực 10 người, chủ gara cho biết, đang phải chạy hết công suất để “cấp cứu” cho những chiếc xe này.

“Đợt ngập mới đây, chúng tôi tiếp nhận cũng trên dưới 10 chiếc xe bị ngập nước, hiện vẫn còn một số chiếc bị nặng phải bổ máy đang nằm tại gara, nay lại tiếp nhận thêm nhiều chiếc mới bị ngập nước. Nhân lực có hạn nên chúng tôi phải ưu tiên những chiếc xe đang trong tình trạng khẩn cấp để sửa trước”, đại diện gara chia sẻ.

Với những trường hợp bị nhẹ, nước chỉ vào hệ thống điện gây chập và hỏng bugi như chiếc xe trong ảnh, chi phí sửa chữa khoảng 2-3 triệu đồng, thời gian xử lý trong vài tiếng. Theo chủ xe, trước đó xe đi qua đoạn ngập ở Công viên Cầu Giấy, vẫn lái được phương tiện đến gara trước khi chết máy.

Chiếc nặng nhất (xe màu đỏ) đang lưu gara từ đợt ngập ngày 30/9. Xe bị cong tay biên, phải bổ máy. Trước đó, xe bị ngập đến mặt táp-lô khi chạy qua khu vực gần tòa Keangnam.

Cách gara này chỉ vài trăm mét, một cửa hàng sửa xe máy cũng đang phải làm việc xuyên trưa để xử lý hơn 10 chiếc xe bị chết máy do trận mưa ngập hôm nay.

Ở một cửa hàng sửa xe máy gần nút giao Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến cũng đang cật lực sửa các xe máy bị ngập nước. Theo lời chủ cửa hàng, hầu hết các xe bị chết máy khi đi qua điểm ngập sâu tại ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương.

“Các xe hầu hết bị nước vào bugi, lọc gió. Thời gian sửa một chiếc xe mất trung bình 30 phút”, chủ cửa hàng cho hay. Nhiều xe máy gặp tình trạng hết ắc quy do chủ xe cố gắng đề nổ nhiều lần sau khi đi qua điểm ngập nước. Tình trạng này chủ yếu gặp ở xe tay ga.