Ngắm đường gần 4.000 tỷ đồng xuyên rừng ngập mặn vào cảng Cái Mép - Thị Vải

Dự án đường 991B, với tổng chiều dài 9,73km và kinh phí đầu tư gần 4.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế khu vực.

Tuyến đường bắt đầu từ điểm giao với đường Hội Bài - Tóc Tiên (phường Tân Hải, TPHCM) và kết thúc tại điểm giao với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM). Toàn tuyến được thiết kế 4 làn xe và bao gồm 4 cầu lớn.

Các hạng mục cầu quan trọng bao gồm cầu Rạch Tre (dài 83,82m, mặt cắt ngang 20m), cầu Mỏ Nhát (dài 766,5m, mặt cắt ngang 20m), cầu Rạch Ông (dài 393,3m, mặt cắt ngang 20m) và cầu vượt Quốc lộ 51 (dài 664,2m, mặt cắt ngang 18,5m).

Mặc dù tuyến đường đi qua khu vực rừng ngập mặn ven sông Thị Vải và nhiều nhánh sông nhỏ, gây khó khăn trong thi công, dự án hiện đã đạt khoảng 84% tổng sản lượng.

Theo Ban quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án đã gặp phải nhiều thách thức như thiếu vật liệu san lấp (cát, đá), địa hình phức tạp, nền đất yếu và thời tiết bất lợi, dẫn đến chậm tiến độ.

Để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2025, chủ đầu tư đã tăng cường 5 nhà thầu phụ và áp dụng phương án thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm bù đắp thời gian đã mất.

Các nhóm công nhân đang tích cực thi công hệ thống cống thoát nước dưới chân cầu vượt Quốc lộ 51, một trong những hạng mục quan trọng của tuyến đường.

Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu xây dựng lập kế hoạch thi công chi tiết, tập trung mọi nguồn lực từ tài chính, vật tư, nhân sự đến thiết bị, đồng thời tăng cường các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Nhiều vật liệu xây dựng, gạch lót vỉa hè đang được tập kết tại đoạn gần cầu Rạch Ông. Gói thầu số 36, từ đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đến cầu Mỏ Nhát, đã đạt gần 93% sản lượng, tập trung vào phần đường, cầu Rạch Ông và cầu Mỏ Nhát.

Hơn 1km đoạn cuối tuyến 991B (phường Phước Tân), gần đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đã cơ bản hoàn thành với mặt đường thảm nhựa và vỉa hè lát gạch.

Cầu Rạch Ông (phường Tân Phước, TPHCM), cách cảng Cái Mép Hạ hơn 1km, đã hoàn thiện 97% khối lượng công việc. Cầu được thiết kế 4 làn ô tô với mặt cắt ngang 20m và dài 393,3m.

Đường 991B được xác định là trục giao thông vận tải huyết mạch, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải, trung tâm dịch vụ logistics, các khu công nghiệp ra Quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

TPHCM đặt mục tiêu phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển lớn tầm cỡ khu vực và quốc tế, đồng thời hình thành khu thương mại tự do và trung tâm logistics cấp quốc gia, khẳng định vai trò là cảng đặc biệt quan trọng của quốc gia.

Sơ đồ tuyến đường 991B nối Quốc lộ 51 vào đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (Đồ họa: Phương Quyên).