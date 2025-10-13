“Mỗi năm đối mặt hơn 10 cơn bão, đắp đê không thể chỉ là những bao cát”

Yêu cầu giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc kéo dài nhiều nhiệm kỳ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10.

Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư nhận định chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ như dịch Covid-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn...

“Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật”, Tổng Bí thư đánh giá.

Đặc biệt, trong các đột phá chiến lược, Tổng Bí thư nhấn mạnh thể chế và hạ tầng được triển khai quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, tạo thông thoáng hơn trong các thủ tục hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

Đến hết năm 2025, Tổng Bí thư khẳng định cả nước sẽ hoàn thành trên 3.200km đường cao tốc và hơn 1.700km đường ven biển, vượt xa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tạo diện mạo mới cho hạ tầng quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất (Ảnh: TTXVN).

Cùng với đó là việc đẩy mạnh xử lý các tồn tại kéo dài, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án thua lỗ, chậm tiến độ).

Tổng Bí thư cũng cho biết Chính phủ đang rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho gần 3000 dự án với tổng số vốn khoảng gần 6 triệu tỷ đồng.

Đánh giá của lãnh đạo Đảng cũng ghi nhận kết quả nổi bật khi bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành bước đầu hiệu quả hơn.

Biểu dương những kết quả ấy, Tổng Bí thư cho rằng đây là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ tới.

Giải quyết dứt điểm ngập úng, ùn tắc giao thông

Tổng Bí thư đồng thời đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Trong những tồn tại ấy, ngoài vấn đề kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, thể chế pháp luật còn nhiều vướng mắc, báo cáo của Chính phủ đề cập đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường… chưa được giải quyết căn cơ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Liên quan những câu chuyện kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ như ngập úng và ùn tắc giao thông, đặc biệt ở các thành phố lớn, Tổng Bí thư yêu cầu TPHCM, Hà Nội phải tập trung trong nhiệm kỳ này “thanh toán” được những vấn đề đang bức xúc, gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt.

“Những vấn đề này tồn tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ rồi và chúng ta quyết tâm giải quyết trong nhiệm kỳ này. Chính phủ và các địa phương phải quyết tâm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, Tổng Bí thư cho rằng cứ mỗi trận mưa hay mùa mưa đến, nhân dân rất lo lắng và băn khoăn vì việc này không những ảnh hưởng đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội chung của khu vực, đô thị, thành phố.

Cho biết đất nước năm nào cũng phải đối mặt với hàng chục cơn bão ngày càng phức tạp, như năm vừa qua phải ứng phó hơn 10 cơn bão, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan phải đánh giá công tác phòng, chống hiệu quả đến đâu, cần phải đổi mới những gì.

“Bão không thể tránh được nhưng chúng ta phải chủ động, cầu cống, đê sông, đê biển năm nào cũng phải làm, nhưng không thể chỉ là những bao cát, vì một cơn bão thôi là lại làm lại từ đầu”, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải có những tính toán về quy mô, tính kiên cố, nhất là ở những vùng năm nào cũng có bão lũ. Tổng Bí thư lưu ý Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Thời gian tới, Tổng Bí thư nhận định tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn.

Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

“Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái “tự chủ chiến lược”, nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thoát khỏi lối mòn, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Cho rằng trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Chính phủ thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Yêu cầu thứ hai là nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý Nhà nước.

“Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất. Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân”, Tổng Bí thư quán triệt.

Yêu cầu thứ ba được Tổng Bí thư đề cập là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

Cùng với đó, Tổng Bí thư chỉ đạo chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

“Cần có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm”, Tổng Bí thư lưu ý thêm.

Về những nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “không có vùng tối, vùng xám”, “khoảng trống, điểm mờ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030, theo Tổng Bí thư, là phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số.

Điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt, hiệu quả; tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tập trung xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, các ngân hàng yếu kém, bảo đảm sự lành mạnh, bền vững của hệ thống kinh tế - tài chính.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tổng Bí thư đề nghị nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới.

Cùng với phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, Tổng Bí thư nêu yêu cầu trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư tin với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, với trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Chính phủ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.