Arsenal đại thắng Leeds, củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Dù không được dự kiến đá chính, Noni Madueke đã trở thành nhân tố chủ chốt giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 4-0 trước Leeds United tại Ngoại hạng Anh, nối dài chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trước “The Whites”.

Trận đấu khởi đầu không mấy suôn sẻ cho Arsenal khi Bukayo Saka dính chấn thương trong lúc khởi động. Leeds với lợi thế sân nhà Elland Road đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ, tạo ra sức ép đáng kể lên phía đội khách. Ethan Ampadu có cú sút vọt xà ngang, và Martin Zubimendi tung cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của trận đấu ở phút 16, nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Karl Darlow.

Arsenal sớm đẩy lùi sự hưng phấn của Leeds (Ảnh: Getty).

Arsenal dần lấy lại thế trận và gia tăng sức ép bằng những pha đưa bóng liên tục vào vòng cấm đối phương từ các tình huống cố định và bóng sống. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 27 khi Zubimendi bật cao đánh đầu từ quả tạt của Madueke, mở tỷ số trận đấu.

"Pháo thủ" tiếp tục làm chủ thế trận và suýt có bàn thứ hai khi Gyokeres đánh đầu cắt ngang khung thành từ một quả phạt góc khác của Madueke. Tuy nhiên, đến phút 38, may mắn đã mỉm cười với Arsenal khi một quả phạt góc của Madueke khiến Darlow đấm bóng trúng cột dọc rồi bay thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, HLV Daniel Farke của Leeds thực hiện hai sự thay đổi người, giúp đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn. Pascal Struijk có cú đánh đầu trúng đích đầu tiên cho Leeds. Ở chiều ngược lại, Joe Rodon có pha can thiệp xuất sắc ngăn cản Gyokeres, trong khi Jurrien Timber nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Gabriel Gudmundsson.

Dù vậy, Leeds vẫn không thể ngăn cản Arsenal ghi thêm bàn thắng. Phút 69, Gyokeres đón đường tạt chính xác của Gabriel Martinelli, vượt qua Jayden Bogle để ghi bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 7 lần ra sân.

Jesus ăn mừng sau khi giúp Arsenal ấn định chiến thắng trước Leeds (Ảnh: Getty).

Đến phút 86, Gabriel Jesus khéo léo thoát khỏi sự kèm cặp của Struijk và dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 4-0 cho Arsenal. Kết quả này giúp "Pháo thủ" mạnh mẽ trở lại sau hai trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, tạm thời nới rộng khoảng cách lên 7 điểm ở ngôi đầu bảng. Đồng thời, Arsenal cũng chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại của Leeds trên mọi đấu trường, dù “The Whites” vẫn đang hơn nhóm xuống hạng 6 điểm.