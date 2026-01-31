Khám phá chiếc BMW già nhất Việt Nam: "Tổ tiên" của 7-Series, X7

Chiếc BMW 3/15 PS DA 2 độc nhất Việt Nam (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Chiếc BMW 3/15 PS DA 2 độc nhất Việt Nam thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm xe cổ, đồng thời là chủ một đại lý kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại TP.HCM. Chiếc xe này từng thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng người Đức lớn tuổi, sau đó được đem bán đấu giá tại Đức và về tay chủ nhân hiện tại.

Số tiền cụ thể để đưa chiếc xe này về Việt Nam không được tiết lộ. Trên các trang mua bán xe cổ ở nước ngoài, giá BMW 3/15 PS DA 2 dao động trong khoảng 30.000-60.000 USD, tùy theo chất lượng còn lại của chiếc xe.

Xe vẫn có thể nổ máy và di chuyển (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Chiếc BMW 3/15 PS DA 2 tại Việt Nam được giữ nguyên bản, vẫn có thể nổ máy và lăn bánh. Nhưng vì mang nhiều giá trị sưu tầm cao, chiếc xe chỉ được chủ nhân trưng bày trong nhà, chưa lăn bánh ngoài đường phố.

Lịch sử của dòng xe này khởi đầu năm 1927. Ban đầu, xe có tên gọi Dixi 3/15 PS DA 1 do Fahrzeugfabrik Eisenach (sau này là Automobilwerk Eisenach) có trụ sở tại Eisenach (Đức) sản xuất dựa theo giấy phép bản quyền của Austin Seven ở Anh.

BMW 3/15 PS DA 2 được sản xuất giai đoạn 1929-1932 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Do đó, Dixi 3/15 PS DA 1 giống hệt Austin Seven, chỉ khác ở vô lăng bên trái và hệ đo lường. Trong tên gọi, số 3 là hạng thuế, số 15 PS là công suất động cơ và DA là chữ viết tắt của "Deutsche Ausführung", nghĩa là "phiên bản Đức".

Đến tháng 10/1928, BMW tiếp quản nhà máy sản xuất ô tô Fahrzeugfabrik Eisenach cùng bản quyền sản xuất dòng xe Dixi. Hãng tiếp tục sản xuất Dixi 3/15 PS DA 1 cho đến khi ra mắt phiên bản nâng cấp mang tên BMW 3/15 PS DA 2 vào tháng 3/1929. BMW 3/15 PS DA 2 trở thành mẫu xe đầu tiên trong lịch sử gắn logo BMW.

So với phiên bản tiền nhiệm, BMW 3/15 PS DA 2 nâng cấp hệ thống phanh bốn bánh (DA 1 chỉ có phanh hai bánh sau), cải tiến cửa sổ chỉnh tay, ghế ngồi có thể điều chỉnh và khoang xe rộng hơn. BMW 3/15 PS DA 2 có đến 6 biến thể thân xe trước khi dừng sản xuất vào năm 1932 do hết bản quyền với thương hiệu Austin.

Hai cần gạt để chỉnh tốc độ đánh lửa và góc mở bướm ga trên vô lăng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Mọi trang bị trên chiếc xe này đều cổ điển với hệ thống đèn hệ thống đèn chiếu sáng dạng bóng sợi đốt cổ điển, thiết bị xi-nhan bằng cơ (không phải đèn nhấp nháy như ngày nay), bánh căm, vô lăng viền gỗ hay kính chắn gió trước có thể đóng mở.

Để vận hành xe, người lái còn phải chỉnh tốc độ đánh lửa và góc mở bướm ga trên vô lăng, khác biệt hoàn toàn với xe hiện đại ngày nay khi mọi thứ đều được tự động điều khiển thông qua hệ thống điện tử. Trần xe là lớp vải mềm có thể đóng mở.

Động cơ cho công suất 15 PS, mang đến vận tốc tối đa 75 km/h (Ảnh: Phùng Thế Anh).

BMW 3/15 PS DA 2 sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 748cc, cho công suất 15 PS ở vòng tua 3.000 vòng/phút. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 75km/h, kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.900 x 1.275 x 1.625mm và nặng 535 kg.