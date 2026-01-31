Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm vì hâm mộ người nổi tiếng trên mạng

Ngày 31/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Duẩn (29 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) về tội Hiếp dâm.

Theo điều tra, đầu tháng 1, Duẩn lập tài khoản Facebook ảo, mạo danh một người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích để tiếp cận, nhắn tin làm quen N. (16 tuổi).

Nguyễn Hữu Duẩn bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Vũ Hoàng).

Tối 19/1, Duẩn hẹn N. đi chơi và được đồng ý. Anh ta lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, đưa cô gái đến khu vực vắng, xa dân cư. Tại đây, Duẩn dùng vũ lực và lời nói đe dọa để giở trò đồi bại với cô gái, đồng thời dùng điện thoại quay lại sự việc.

Duẩn sau đó dùng chính video này để uy hiếp, đe dọa nạn nhân không được tiết lộ sự việc với ai, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội. Ít ngày sau, người thân cô gái phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Biết hành vi của mình bị tố giác, ngày 21/1, Duẩn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.