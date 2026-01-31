Chủ tịch Quốc hội: Rà soát kỹ về nhân sự trong công tác bầu cử

Chiều 31/1, tại trụ sở Đảng ủy phường Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long và Ủy ban Bầu cử phường Bình Minh.

Cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ và chỉ đạo các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cần quan tâm công tác tuyên truyền khi Vĩnh Long có hơn 300.000 người Khmer

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, Vĩnh Long, sau khi hợp nhất từ ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long, hiện có diện tích gần 6.300km2 và quy mô dân số gần 4,3 triệu người, trong đó có hơn 373.000 người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Khmer.

Tỉnh ủy Vĩnh Long đã kịp thời lãnh đạo, quán triệt và chỉ đạo triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật và hướng dẫn về công tác bầu cử để đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

Sau hiệp thương lần thứ nhất, Vĩnh Long đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 25 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh là 151 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã là 5.209 đại biểu.

Hiện tại, Ủy ban Bầu cử các cấp đang tiếp nhận hồ sơ người ứng cử. Sau khi hoàn tất, hồ sơ sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo lịch trình quy định.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phần việc được phân công cho từng thành viên ban chỉ đạo, đặc biệt là công tác niêm yết danh sách cử tri.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý Vĩnh Long, với hơn 300.000 nhân khẩu là người Khmer, cần quan tâm đến công tác tuyên truyền để đảm bảo tất cả người dân, bao gồm đồng bào dân tộc, hiểu rõ về bầu cử, tham gia trực tiếp và làm tốt nghĩa vụ của mình, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử tại tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bố trí khu vực bỏ phiếu phải “gần dân, thuận đường”

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Vĩnh Long đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu Quốc hội yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung cao độ, chỉ đạo xuyên suốt, không được chủ quan, lơi lỏng ở bất kỳ khâu nào, đặc biệt trong bối cảnh vừa đón Tết Nguyên đán vừa triển khai nhiệm vụ bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Vĩnh Long đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất và đang chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ hai (ngày 19/3) và lần thứ ba (trước ngày 18/4) theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác nhân sự cần được đôn đốc nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý về nữ và người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer tại Vĩnh Long.

Từ kinh nghiệm các cuộc bầu cử trước, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Vĩnh Long phải chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, giao ban sát mốc để tránh "chậm nhịp" ở tuyến dưới. Ông đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh giao ban trực tuyến với 124 xã, phường để kịp thời khắc phục các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chất lượng hiệp thương và nhân sự là yếu tố quyết định thành công. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử phải đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, coi trọng chất lượng, uy tín và sự gắn bó với nhân dân.

Đối với việc lập danh sách cử tri, cần đảm bảo "đúng, đủ, thật", niêm yết kịp thời, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh để rà soát từng hộ, từng người, đảm bảo đầy đủ quyền bầu cử cho cử tri.

Công tác tập huấn nghiệp vụ phải khẩn trương, sát thực tế, "cầm tay chỉ việc", thống nhất biểu mẫu, quy trình, hạn chế tối đa sai sót. Đối với vùng có đồng bào Khmer, công tác tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu, phù hợp phong tục, có thể tận dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dịch thuật, truyền thông hiệu quả.

Với đặc thù địa bàn sông nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Vĩnh Long bố trí khu vực bỏ phiếu "gần dân, thuận tiện đường", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho từng cử tri.